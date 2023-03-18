Kız öğrencilerden anlamlı ve duygu dolu ’18 Mart’ kutlaması

Bayburt Rekabet Kurumu Kız Anadolu Lisesi, 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 108. yıl dönümünde şehitler ve Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşlar anısına video gösterisi hazırladı.

Kız öğrencilerin hazırlanarak ortaya çıkardığı duygusal anlar ise ayrıca havadan görüntülendi. Şehit Osman Tepesi’nde bulunan şehitliği ziyaret eden öğrenciler ardından okul bahçesinde ’18 Mart’ yazılı koreografisiyle, şehitleri anarak hep bir ağızdan Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illeri sayıp, ’burada’ dediler.

Rekabet Kurumu Kız Anadolu Lisesi Tarih öğretmeni Hanife Yaylı Kara, cephede erkeklerin yanı sıra kadınların da mücadele verdiğini söyleyerek, "18 Mart Şehitleri Anma Programı çerçevesinde gerçekleştirdiğimiz etkinlikte, cephede sadece erkeklerin değil kadınların da savaştığını, cephe gerisinde kadınların aktif bir şekilde rol aldığını göstermeye çalıştık" dedi.

Programda emeği geçen Furkan Bölek, depremden etkilenen illeri unutmadıklarını belirterek, "Yaptığımız bu video etkinliğinde depremden zarar gören illerimizi unutmayıp, yad etmek istedik. Depremzedelerin yanında olduğumuzu göstermek istedik. Umarım amacımıza ulaşmışızdır. Hepimizin başı sağ olsun" diye konuştu. Öğrencilerin katılımıyla böylesi özel günlerin kutlanmasının önemine değinen İngilizce öğretmeni Nadide Köse ise, "Özel günleri kutlamak elbette çok önemli ama daha da önemli olan öğrencilerle beraber onların aktif bir şekilde rol almalarını sağlayarak bugünleri kutlamak. Bu sayede öğrencilerde tarih bilinci oluşuyor ve daha da çok bugünleri önemsiyorlar" ifadelerini kullandı.