Bayburt’ta kitap okuma kampanyası

Bayburt Belediyesi ve İl Halk Kütüphanesi tarafından kitap okuma alışkanlığını artırmak ve vatandaşların kitaba ulaşımını kolaylaştırmak adına kampanya başlatıldı.

“Al Götür, Oku Getir” sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında belediye tarafından Türk Dünyası Parkı ve Genç Osman Parkı’na 2 adet mini kütüphane kuruldu. Kütüphanelerdeki kitaplar ise Bayburt İl Halk Kütüphanesi tarafından temin edildi.

Başlangıç için şimdilik iki adet kurulan kütüphaneler ilgi görmesi halinde daha da yaygınlaştırılacak.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci kitap okumanın önemini vurgulayarak, “Kitap okumak insanın zihinsel dünyasında yeni ufuklar açar. Bizde Bayburt Belediyesi olarak vatandaşlarımız kitaplara daha kolay ulaşabilsinler diye il halk kütüphanemiz yetkilileriyle böyle faaliyet içine girdik. Şimdilik Türk Dünyası Parkı ve Genç Osman Parkı’nda iki noktaya yerleştirdik. Ve kitapları da İl Halk Kütüphanemiz temin etti. Vatandaşlarımız bu noktalardan kitaplarını alıp okuduktan sonra geri getirecekler ve yenisini alacaklar. Ayrıca bu kitaplar sürekli güncellenecek ve vatandaşlarımız sürekli yeni kitaplarla haşır neşir olacaklar. İlgi olması halinde bu mini kütüphaneler daha da yaygınlaşacak” dedi.