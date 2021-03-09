Bayburt Üniversitesinden Kadınlar Günü etkinliği

Bayburt Üniversitesi tarafından ‘8 Mart Dünya Kadınalar Günü’ kapsamında online bir panel düzenlendi.

‘8 Mart Dünya Kadınalar Günü’ münasebetiyle Bayburt Üniversitesi Kadın ve Aile Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi (BUKAM) tarafından gerçekleştirilen panel Covid-19 salgını nedeniyle online olarak gerçekleştirildi.

Moderatörlüğünü Bayburt Üniversitesi Kadın ve Aile Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Hatice Keleş’in yaptığı panele konuşmacı olarak Bayburt Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesinden Dr. Öğr. Üyesi Fatma Cebeci ve Öğr. Gör. Seda Çelikel ile Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğretim elemanlarından Öğr. Gör. Ceren Arı Arat katıldı.

Covid-19 tedbirleri kapsamında uzaktan bağlantı yöntemiyle gerçekleştirilen panelde, Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik bölümü öğretim elemanlarından Dr. Öğr. Üyesi Fatma Cebeci ‘Bilimde Kadın’ ve Öğr. Gör. Seda Çelikel ‘Gebelik Döneminde Beslenme’; Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri bölümü öğretim elemanlarından Öğr. Gör. Ceren Arı Arat ise ‘Kadın ve Teknoloji’ başlıklı sunumlarıyla, katılımcılara bilgi verdiler.