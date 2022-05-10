Bayburt - Trabzon arasındaki yaylalarda kar yağışı

Baharın ortasında Bayburt ile Trabzon arasında kalan yüksek rakımlı yaylalarda kar yağışı etkili oldu. Yaylalar yeniden beyaz örtüyle kaplanırken meraya çıkarılan koyun sürüsü kar altında kaldı.

Bayburt’un yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor. Yaz mevsiminin gelmesine az bir süre kala, Bayburt’un Aydıntepe ilçesi ile Trabzon’un Çaykara ilçesi arasındaki yaylalar kar yağışıyla beyaza büründü. Kar kalınlığı 15 santimetreye ulaştı. Soğanlı Dağı eteklerinde bulunan Dumlu köyünde yaklaşık 25 santimetreyi bulan kar kalınlığı, köyde yaşayan vatandaşları şaşırttı. Karlı bir köy sabahına uyanan Salih Yangöz isimli vatandaş, soğuk havaya aldırış etmeden hayvanlarını otlatırken görüldü. Hayvancılık işiyle uğraşan Yangöz, gördüğü manzara karşısında şaşkınlığını gizleyemeyerek, "Bugün 5. ayın 10’u. Kar yağıyor. Bu sene buralara yaz gelemeyecek” dedi.

Öte yandan, Bayburt merkezde de aralıklı olarak yağmur etkisini sürdürüyor.