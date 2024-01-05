ING Kadınlar Türkiye Kupası Finali’nde Fenerbahçe Alagöz Holding ile ÇBK Mersin, Şehit Turgut Solak Salonu’nda karşı karşıya geldi.

İlk çeyrekte Mcbride ve Howard ile set hücumlarından sayılar bulan Fenerbahçe ilk molaya 13-11 önde girdi. Sarı-lacivertli ekip, etkili savunmasına karşı skor üretmekte zorluk çeken ÇBK Mersin karşısında kalan dakikalarda iyi oyununu sürdürüp, ilk periyodu 19-15 önde bitirdi.

İkinci periyotta Holingsvorth ile üst üste sayılar bulan ÇBK Mersin’in ataklarına Fenerbahçe, Anderson ve Meesseman’ın etkili performansıyla karşılık verince, soyunma odasına sarı-lacivertlilerin 37-28 üstünlüğüyle gidildi.

Üçüncü çeyreğe iyi başlayan Kanarya, maçın başlangıcından bu dakikalara kadar oyun disiplinini bozmadı ve pota altında etkili olmaya devam etti. Üç sayı çizgisinin gerisinden Meesseman ile sayılar bulan sarı-lacivertliler, pota altından da Anderson iyi kullanıp, farkı korumayı başardı. Mabrey’in asist ve Holingsvorth’nin sayılarıyla Fenerbahçe’nin baskısını kıran ÇBK Mersin, bitime 1 dakika kala farkı 8 sayıya (56-48) indirse de sarı-lacivertliler final periyoduna 56-50 skor avantajıyla girdi. Son çeyreğe iyi başlayamayan Fenerbahçe, ÇBK Mersin sert savunmasını geçmekte zorlandığı anlarda sahneye çıkan kaptan Şerife Alperi Onar bulduğu sayılarla hem takımını hem tribünleri ayakta tuttu. Son dakikaları kıran kırana geçen maçta Fenerbahçe, rakibinin skorda geri dönüşüne karşılık veremeyince son 39 saniyeye 71-71 beraberlikle girildi.

Son saniyelerdeki karşılıklı birer atağı

değerlendiremeyen iki takım karşılaşması 71-71 sona ererek maç uzatmaya gitti. Uzatma bölümünde Selin Rachel Gül ve Meesseman’ın pota altındaki oyununa ÇBK Mersin Cornelius’u ile karşılık verdi. Son dakikaya 76-74 önde giren Fenerbahçe Alagöz Holding karşılaşmanın bitimine 17 saniye kala yaptığı faul sonrası ÇBK Mersin’li Holingsvorth iki atıştan birini kaçırınca Meesseman’ın son saniye üçlüğü ile takımını parkeden 79-76 galip ayrılmasını sağladı. Bu sonuçla Fenerbahçe Alagöz Holding, kupayı müzesine götürdü.

Şampiyonluk kupasını TBF Başkan Vekili Ömer Onan takdim etti

ING Kadınlar Türkiye Kupası’nda şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe’ye şampiyonluk kupasını TBF Başkan Vekili Ömer Onan, madalyalarını ise Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz sundu.

Kupa mücadelesinde final oynama başarısı gösteren ÇBK Mersin’e ikincilik madalyaları ile şiltini TBF Yönetim Kurulu Üyeleri Mustafa Sarımermer ve Resul Kerse verdi. Final maçının en değerli oyuncusu olan Emma Meesseman (Fenerbahçe Alagöz Holding) ödülünü, TBF Yönetim Kurulu Üyesi TBF Genel Sekreteri Dr. Serhan Antalyalı takdim etti.

Mücadelenin hakemleri Fatih Arslanoğlu, Halil Erkoç ve Alper Gökçeben’e plaketlerini TBF Yönetim Kurulu Üyesi TBF Kadın Ligleri Direktörü Nilay Kartaltepe verdi.

Salon: Şehit Turgut Solak

Hakemler: Fatih Arslanoğlu, Halil Erkoç, Alper Gökçebel

Fenerbahçe Alagöz Holding: Mcbride 15, Howard 15, Şerife Alperi Onar 14, Meesseman 8, Anderson 15, Sevgi Uzun 11, Tilbe Şenyürek 1, İdil Saçalır

Başantrenör: Valerie Garnier

ÇBK Mersin: Asena Yalçın 3, Williams 15, Sinem Ataş 3, Hollingsworth 20, Mabrey 23, Melis Gülcan 6, Cornelius 6, Derin Yaya, Kiss

Başantrenör: Ceyhun Yıldızoğlu

1. Periyot: 19-15 (Fenerbahçe lehine)

Devre: 37-28 (Fenerbahçe lehine)

3. Periyot: 56-50 (Fenerbahçe lehine)