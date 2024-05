Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, göreve geldikten hemen sonra, bir an önce faaliyete geçerek Denizli ve Türkiye’ye katkı sağlamasını istediği Çivril ilçesinin Tokça Mahallesi’nde yapımı süren güneş enerji santrali (GES) projesini inceledi. Başkan Çavuşoğlu’nun 1,7 milyon metrekareye kurulan ve yılda 180 milyon KWh elektrik enerjisi üretmesi planlanan tesis incelemesine, Genel Sekreter Bülent Bozbaş, DESKİ Genel Müdürü Prof. Dr. Ali Aydın, yüklenici firma yetkilisi Halil Demirdağ ve beraberindekiler eşlik etti.



Başkan Çavuşoğlu, Mart 2024’te bitirileceğinin açıklanmasına rağmen tamamlanması uzayan Çivril GES’in 31 Mart’tan bu yana geldiği durumu da hava fotoğraflarıyla paylaştı. Fotoğraflarda güneş enerjisi panellerinin 31 Mart’tan sonra döşendiği görüldü. Bir süre alanda incelemede bulunan Başkan Çavuşoğlu göreve geldikleri ilk günden bu yana Çivril GES’in bir an önce tamamlanarak Denizli ve Türkiye’ye katma değer sağlaması için çalıştıklarını anlattı.



Aksaklıklar giderildi, ekip sayıları artırıldı

Projenin daha hızlı ilerlemesi için bölgedeki aksaklıkları giderdiklerini, şirket ile görüşerek tesisin bir an önce tamamlanması noktasında ekip sayılarını da artırdıklarını ifade eden Başkan Çavuşoğlu, bunlarla birlikte işin hızlandığını ve günlük 2.5-3 MW’lık güneş enerjisi paneli montajı yapıldığına dikkati çekti. Başkan Çavuşoğlu, “Önceki dönemde görev almış arkadaşların başlatmış olduğu projelerin devamlılığı konusunda bir sıkıntımız yok. Bütün projelerin bitimini sağlayacağız. Bu konuda kimsenin şüphesi olmasın. İlerleyen hiçbir işin önünde durmayacağız” diye konuştu.



Kredi maliyetlerinin yüksekliğine dikkat çekti

Söz konusu yatırımla ülke ekonomisine katkı sağlanacağının bilincinde olduklarını ifade eden Başkan Çavuşoğlu, “Bu işi ne kadar hızlandırır ve tamamlarsak o kadar iyi. Biz, sokakta yalın ayak, terliğiyle gezen, yiyecek ekmek parası olmayan çocuklar için bu yolculuğa çıktık. Projeyi ne kadar erken bitirirsek sistem o kadar erken dönmeye başlayacak ve ülke ekonomisine de katkı koymaya başlayacağız. Bu işin finansmanı ve teknik destek sağlanması konusunda hiçbir sıkıntı yaşamadan süreci güzel bir şekilde götüreceğiz” dedi.



Projedeki en büyük sıkıntılardan birinin, kredi maliyetlerinin çok yüksek ve buna bağlı amortisman süresinin de normalden 2 kat daha geç gerçekleşecek olmasını vurgulayan Başkan Çavuşoğlu, “Normalde 5-6 yılda kendini amorti etmesi gereken tesis, yüksek kredi maliyetleri nedeniyle 11-12 yılda kendini amorti edebilecek” diye konuştu.



Proje 20 Haziran’da tamamlanacak

Projenin 20 Haziran’da faaliyete başlaması için ne gerekiyorsa yapılacağını belirten Başkan Çavuşoğlu, “Denizli’miz için güzel bir hizmet olacak. Firmanın çabasını görüyor, takdir ediyoruz. Her şeyin güzel ve iyi olacağı bir Denizli için beraber başaracağız” ifadelerini kullandı.



Genel Sekreter Bülent Bozbaş da projedeki en büyük sıkıntının yüksek maliyetli finansman ve kredi olduğunu kaydederek, “En büyük sıkıntımız finansman araçlarının çok pahalıya mal olmasıdır. Normalde bu projenin kendini 5-6 yılda amorti etmesi gerekirken, finansman maliyetinin çok yüksek olması sebebiyle 11-12 yılda kendini amorti edecek” diye konuştu.



Üstlenici firma yetkilisi Halil Demirdağ ise Başkan Bülent Nuri Çavuşoğlu’na kendilerine verdikleri desteklerden dolayı teşekkür ederek, devam eden çalışmalar hakkında ayrıntılı bir sunum gerçekleştirdi.