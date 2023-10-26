Kongre’de konuşan Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, “Uluslararası nitelikli bir belge olan Avrupa Kentsel Şartı III ile bütünlük sağlayan belediyemiz, Kentsel Şartı yerel anlamda gerçekleştirilecek çalışmalara da öncülük yapacaktır” diye konuştu.

Cumhuriyetin 100’üncü yılı için anlamlı sergi

Avrupa Kentsel Şartı, Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi tarafından 1992 yılında kabul edilmişti. Kentsel Şart, kentleri, ilk defa, toplumların karşılaştığı sorunların çözümünde rol alabilecek “ortak oyuncu” olarak görerek Avrupa’da çığır açan bir girişim olarak tanımlanmaktadır.

Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi’nin 45’inci Genel Kurulu’nda anlamlı bir etkinliğe de imza atıldı. Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100’üncü yılı nedeniyle bir resepsiyon ve sergi açılışı gerçekleşti.

“Kentsel yaşam kültürü için kapsamlı bir yaklaşım ve ayrıntılı bir model sunmaktadır”

Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi’nin 45’inci Genel Kurulu için Fransa’nın Strazbourg kentinde bulunan Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, Kentsel Şart III Bildirgesi’nin Büyükçekmece Belediyesi’nce hayata geçirilen 2050 Vizyon Çalışmaları ile paralel olarak hayata geçirileceğini açıkladı. Kongrede görüşmeye açılan ve onaylanan Kongre’de Kentsel Şart III bildirgesi üzerine konuşan Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün şunları söyledi: “Kentsel Şart kentlerin, toplumların ilk defa karşılaştığı sorunların çözümünde rol alabilecek ortak oyuncu olarak görerek Avrupa’da çığır açan bir girişimdir. Konsey tarafından hazırlanan diğer şartlardan farklı olarak kentsel şart anlaşma statüsüne sahip değildir ve bu yerel yönetimler arasında yapılacak bir çalışmadır. Zaman içinde yaşanan gelişmelere yanıt olarak kongre 2008 yılında yerel yönetimlerin politikalarına öncü olması amacıyla Avrupa Kentsel Şart II: Yeni Bir Kentlilik İçin Bildirgesi’ni kabul etmiştir. Kentsel Şart II’nin metni kentleri yeni sorunlara cevap verebilecek şehir planlaması ve yönetim gücüne kavuşturan bir ilkeler ve kararlar bütününden oluşmaktadır. Şart yeni bir kentsel yaşam kültürü için kapsamlı bir yaklaşım ve ayrıntılı bir model sunmaktadır. 2008 yılından sonra meydana gelen değişimler ve özellikle küresel salgın krizinin sonucu olarak Avrupa’daki kentsel yaşam koşulları büyük değişikliklere uğramış ve yeni şartlara uyum sağlamak amacıyla önemli düzenlemelere gidilmiştir. Bu kriz yerel yönetimlerin ulusal makamlar ile etkileşiminin yanı sıra ulaşım sağlık, eğitim ve seçimlere ilişkin gelecek planlarını da etkilemiştir. Türkiye Cumhuriyeti yerel yönetimlere kalkınmanın ve demokratik gelişmenin ayrılmaz bir parçası olarak gören Avrupa Konseyi’ne kurulduğu günden beri üyedir. Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı’nı 1992 yılında imza etmiştir. Kentsel Şart hakkında belediyelerimizin dikkatini çekmek ve bilgilendirmek amacıyla Marmara Belediyeler Birliği tarafından ayrıntılı bir çalışma yapılmıştır. Kentsel Şart’ın tarihsel gelişimi sürecindeki gelişmelerle şekillenen yeni içeriğin kentler ve kentli hakları için taşıdığı önemin bütün yönleriyle incelendiği bu kapsamlı çalışma ülkemiz belediyeleri için faydalanacak bir rehbere dönüştürülecektir. Bütün bu bilgiler ve yapılan çalışmalar çerçevesinde belediye meclisimiz Kentsel Şartı imzalamak üzere tarafıma yetki verdi. Bu gelişmelere paralel olarak Büyükçekmece Belediyesi tarafından sürdürülen 2050 Vizyon Çalışmaları doğrultusunda hazırlanan Büyükçekmece Kentsel Şartı hayata geçirilecektir. Uluslararası nitelikli bir belge olan Avrupa Kentsel Şartı ile bütünlük sağlayan belediyemiz Kentsel Şartı yerel anlamda gerçekleştirilecek çalışmalara da öncülük yapacaktır. ‘’