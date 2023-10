Türkiye’nin ödüllü mimarlarından Merve Mermer, ABD'deki Hollywood Walk of Fame - Hollywood Şöhret Yolu'nda yıldız sahibi olmuştu. Her yıl 10 milyon ziyaretçinin akınına uğrayan bulvardaki Şöhretler Yolu'na adı yazılan ünlü mimar Mermer, ABD gezisinde isminin yazılı bulunduğu alanı da ziyaret etti. Mermer, pek çok ünlü ismin onurlandırıldığı şöhretler kaldırımında hatıra fotoğrafı çektirerek sevenleri ile paylaştı.

Merve Mermer, "Bugün burada tüm hayallerimin gerçekleştiğini hissediyorum. Çok mutlu ve şanslı hissediyorum. Hayalini kurduğumuz hemen her şeyin zamanla gerçekleştiğini görmek güzel. Türkiye’nin ismini dünyanın her yerinde duyurmaya devam edeceğiz" dedi.