Düzce Meslek Yüksekokulu’nda başlatılan karton bardak kullanımının azaltılmasına yönelik farkındalık ve teşvik mekanizması uygulamasının ardından, Düzce Üniversitesi Sürdürülebilirlik ve Yeşil Kampüs Topluluğu tarafından Orman Fakültesi’nde de “Karton Bardak Olmasa da Olur” uygulaması ile önemli bir adım daha atıldı.



Türkiye’de yıllık olarak yaklaşık 2 milyar karton bardak tüketiliyor. Karton bardakların üretimi için kesilen ağaçlar, geri dönüşümündeki çevresel sorunlar ve bu bardakların sağlık üzerinde olumsuz etkileri düşünüldüğünde sürdürülebilir çözüm önerilerine ihtiyaç olduğu anlaşılıyor. Bu sorunlara bir çözüm önerisi olarak geliştirilen uygulama ile Düzce Üniversitesi öğrencileri, kendi bardaklarını, kupalarını veya termoslarını getirdiklerinde sıcak içeceklerini indirimli olarak alabilme imkanına sahip oluyor. Ayrıca, kullandıkları karton bardağı tekrar kullanan öğrenciler bu indirimden faydalanabiliyor. Karton bardak kullanımının azaltılmasına yönelik bu adımların Düzce Üniversitesi’nin tüm kantin ve kafelerinde uygulanmasının, atık miktarının azaltılmasında ve çevresel duyarlılığın artarak toplumsal bilincin oluşumunda etkili olmasına iyi bir örnek teşkil edeceği düşünülüyor.

Düzce Üniversitesi Sürdürülebilirlik ve İklim Değişikliği Koordinatörlüğü de, Düzce Üniversitesi’nin sürdürülebilirlik ve iklim değişikliği konularındaki faaliyetlerini yakından takip ederek konuyla ilgili çalışmalarını sürdürüyor.