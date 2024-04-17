Bu sezon palamut balığının üzdüğünü hamsinin ise kısa süreliğine yüz güldürdüğünü kaydeden Piraziz Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Hamdi Arslan, “1 Eylül itibarıyla başlayan av sezonunda Marmara ve Karadeniz’de palamut az olunca erkenden başlayan hamsi sezonu 3 ay kadar sürdü. Aralık ayından itibaren ise hamsi karasularımızdan göç ederek karşı kıyılara geçti. Buralarda da hamsi avı devam etti ancak karşı kıyılarda avlanan hamsiler genelde balık unu fabrikalarına gitti. Geçtiğimiz yıllarda karşı kıyılarda avlanan hamsiler de ülkemize geliyordu ama bu sene balıkçılar için daha cazip olduğundan artan maliyetler nedeniyle daha çok Gürcistan’daki balık unu fabrikalarına gitti. Tabi hamsinin kısa sürede karasularımızı terk etmesinin başlıca nedeni üzerindeki av baskısı oldu. Palamut olmayınca bütün tekneler hamsiye yöneldi. Tekne sayısı, kullanılan araç gereçler hamsi üzerinde av baskısı oluşturuyor. Bu sene yaklaşık 400-500 bin ton civarında bir hamsi avcılığı oldu ama bunun ne kadarı verilere yansıyacak doğrusu biz de merak ediyoruz” dedi.



"Bol avcılık için sıkı denetim şart"

Karadeniz’de bol avcılık için mutlaka balıkların yumurtalama döneminde tümüyle avcılığın yasaklanması gerektiğini de kaydeden Arslan, “15 Nisan istihbarıyla sona eren balık avcılığının ardından yeni sezon için tekne ve ağ bakımları yapılarak yeni sezona hazırlanılacak. Ancak yeni sezonda bol avcılık isteniliyorsa balıkların yumurtalama döneminde sıkı bir denetimle avcılık tümüyle yasaklanmalıdır. Çünkü bütün balıklar Karadeniz’e yumurtalamak için geliyorlar. Bu yumurtalama döneminde yetkililere sesleniyoruz ne olur avcılığı tümüyle yasaklayın. Özellikle boğalardaki dalyanlar, algana ve amatör balıkçılık da yasaklanmalıdır. Boğazlardan geçemeyen balıklar Karadeniz’de nasıl yumurta bırakabilirler. Azımsanmayacak kadar artan kontrolsüz bir amatör balıkçılık var. Bunların önüne geçilmelidir. Sadece 1.5 ay bu sıkı denetim yapılmalıdır. Bir kez daha hatırlatıyoruz zamanı geliyor, Mayıs'ta Karadeniz’e geçiş yapacak olan balıklar haziranda yumurtalarını bırakacaklardır” diye konuştu.