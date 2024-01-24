Kırklareli’ne bağlı Lüleburgaz ilçesinde 55 yıllık balıkçı olan Sami Küçük, denizde balık bolluğunun az olduğunu, bu yüzden çeşit kıtlığı yaşandığını ve az olan balıkların da pahalıya satılmak zorunda kalındığını dile getirdi.

Küçük, 15-20 güne çinekobun bollaşmasını beklediklerini belirterek, “Fazla çeşit bolluğu yok. Allah’tan hamsi ve istavrit var, onlar sayesinde dükkânları açıp kapatıyoruz. Geçen seneki palamut bolluğundan dolayı palamutlar ve çinekop denizdeki bütün küçük balıkları silip süpürdü. Hamsi ve istavrite şükrediyoruz. Başka çeşit balıklar da tabii ki var ama denizde bolluk olmadığı için fiyatları biraz daha pahalı. Belki 15-20 gün sonra çinekop bollaşırsa insanlara güzel balık yedirebiliriz. Arada orkinos gibi balıklar da geliyor ama her zaman da olmuyor ara ara geliyor. Sezonumuzun az bir zamanı kaldı” dedi.

Tezgâhtaki balık fiyatları ise şu şekilde:

Uskumru 120 lira, hamsi 120 lira, istavrit 100 lira, çupra ve levrek tane (ortalama yarım kilo) 100 lira, levrek tane (ortalama yarım kilo) 100 lira, Norveç somon kilosu 300 lira, Marmara palamudu yerli olarak tanesi 100 lira, sarı mezgit kilosu 120 lira.