Türkiye Deniz Canlıları Müzesi Balıkçı Kenan Tesisleri Dünya Engelliler Haftası’nda, engelli öğrencileri misafir etti. Beylikdüzü 3. Kademe Özel Eğitim Uygulama Okulu öğrencileri önce aşıklar eşliğinde oyun oynadı, daha sonra ise balık ekmek yiyerek Türkiye Deniz Canlıları Müzesi’nde bulunan mumya balıklarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

HER ZAMAN ENGELLİ KARDEŞLERİMİZİN YANINDAYIZ

Öğrenci kardeşlerimizi tesiste ağırlamaktan mumluluk duyduğunun altını çizen ünlü Balıkçı Kenan Balcı, “Kardeşlerimizle önce aşıklar eşliğinde oyun oynadık. Daha sonra balık ekmek yiyerek müzemizi ziyaret ettik. Balıkçı Kenan olarak her zaman engelli kardeşlerimizin yanındayım. Unutmayalım ki hepimiz birer engelli adayıyız. Onlara desteğimiz sonsuz. Birlikte engelliler haftası dolayısıyla keyifli bir gün geçirdik. Kendilerine teşekkür ediyorum” diye konuştu.

MUTLU VE GÜZEL BİR GÜN GEÇİRDİK

Etkinlikte konuşan Beylikdüzü İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Koç, “Engelliler haftası nedeniyle Balıkçı Kenan Tesisleri’nde engelli öğrencilerle birlikte müzemizi ziyaret ettik. Mutlu ve güzel bir gün geçirdik. Arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” dedi.

ŞAŞKINLIKLARINI GİZLEYEMEDİLER

Türkiye Deniz Canlıları Müzesi’ni gezen öğrenciler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Mumya balıkları görünce önce korkan, daha sonrada onlarla hatıra fotoğrafı çektiren engelli öğrenciler unutulmaz bir gün yaşadı.

Etkinliğe Beylikdüzü İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Koç, Şube Müdürü Alper Bayram’da katıldı