Trabzon Balık Hali esnaflarından Ahmet Çoğalmış, geçen sezon bol olan palamudun şu ana kadar görüntü vermemesinin yeni sezon öncesi kendilerini endişelendirdiğini söyledi. Çoğalmış “Palamut genellikle 1 yıl az, 1 yıl çok olur söylenir doğrudur. Geçen yıl palamut çoktu çok avlandı. Bu zamanlar tezgâhlarımız palamutla şenlenmişti ancak şu an pek görünmedi. Bu sezon tahminimiz hamsi sezonu olacak. Son yıllarda en durgun dönem bu dönem oldu. Çünkü bu dönemlerde en azından çingene palamudu olurdu ancak şu ana kadar hiç görüntü vermedi. Söylentilere göre bu sezon bol hamsi sezonu yaşayacağız” dedi.



İnşallah istavrit çinakop bol olur da palamudu bize unutturur

Sezon açılışında istavrit ve çinekopun bol avlanmasının da palamudu unutturacağını kaydeden Çoğalmış, "Sezon açılışında inşallah istavrit çinekop bol olur da palamudu bize unutturur. Şu an tezgâhlarımızda levrek, çupra, somon parça parça istavrit çıkmaya başladı. Mezgit zaten her zaman çıkıyor. Fiyatlarımız mezgidin boyuna göre 100-300 TL arası istavrit 200 TL, yetiştirme balıkların fiyatları pek değişmiyor 100, 300 TL arasında değişiyor. Palamudun olmamasının nedeni ince balığın bol olması demektir inşallah bu sezon istavritte bol olur” diye konuştu.

Balıkçı esnaflarından Gökmen Aydın da palamudun şu ana kadar tezgâhlarda görülmediğini ifade ederek, “Daha önceki yıllarda bu zamanlarda tezgâhlarda palamut olurdu ancak ilk kez bu yıl olmadı. İnşallah sezon açıldığında balık bol olur. 1 Eylül’ü bekleyeceğiz bakalım ne olur. Tezgâhlarda ağırlıklı kültür balıkları yer alıyor bunun yanı sıra istavrit, tirsi, mezgit bulunuyor” şeklinde konuştu.