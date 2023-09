Denizlerde av yasağının 1 Eylül itibariyle kalkmasıyla Yozgat’ta da balıklar tezgahtaki yerini almaya başladı. Tezgahlarda şölen havası oluşturan hamsinin kilogramı 80 liradan satılırken uskumru 100, levrek 180, alabalık 160, somon 180 ve palamutta 100 liradan satışa sunuldu. Vatandaşlar kilogramı 300-350 lira arasında değişen kırmızı ete göre balığa daha çok ilgi göstermeye başladı. Balık tezgahları önünde vatandaşlar yoğunluk oluşturdu.



"Hamsi bu yıl bol olacak"

Yozgat’ta vatandaşın daha çok hamsiye ilgi gösterdiğini söyleyen balıkçı Mustafa Gökberk, bu yıl hamsinin bol olacağını duyurdu. Gökberk, “1 Eylül’de balık sezonu açıldı, ağustos ve eylül ayları sıcak geçtiği için kış aylarında işlerimiz daha yoğun oluyor. Yozgatlı vatandaşlar en çok hamsiyi tercih ediyor. Bu sene hamsi bol olacak, geçen sene palamut boldu. Hava soğudukça da hamsi daha da ucuzlayacak. Şu an da fiyatlar biraz yüksek, hamsinin kilogramı 80 liradan satılıyor, hava biraz daha soğusun 40 liraya kadar düşer. Vatandaş şu an kırmızı etin yerine balığı tercih ediyor, sağlık açısından da uzmanlar haftada iki kez yenmesini söylüyor. Onun da satışlarda etkisi oluyor. İnşallah bu sene hamsi çok bol olacak, vatandaşımızın da en çok tercih ettiği balık hamsi, vatandaş bu yıl hamsiye doyacak” dedi.



"Hafta da 2 kez tüketiyoruz"

Vatandaşlardan İsa Gözüyaşlı ise, “Balık sezonu başladı, kırımızı et şu an 300-350 lira balık 100 lira bizim için balık daha iyi. Omega 3 taşıdığı için hafta da iki kez tüketmek lazım. Ailece geliyoruz, balığımızı alıp tüketiyoruz” şeklinde konuştu.



"Daha çok hamsi tercih ediyoruz"

Genellikle hamsi tükettiklerini söyleyen Ayşe Bozyiğit de, “Balığın yeri ayrı kırımız etin yeri ayrı. Ama balık daha bir başka. Biz gelende hamsi tüketiyoruz. Fiyatları şimdilik uygun daha da düşmesini bekliyoruz” ifadelerini kullandı.