İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye yönelik insanlık ve hukuk dışı saldırılarında 33 bini aşkın Filistinli hayatını kaybetti, yüz binlercesi ise yaralandı. Bu şartlar altında Türkiye'nin İsrail ile ihracatını devam ettirmesine tepkiler çığ gibi büyümüştü. Tepkilere rağmen süren ticaret TÜİK verilerine de yansımıştı.

İSRAİL'E İHRACAT KISITLAMASI

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının 186'ncı gününde, Ticaret Bakanlığı 9 Nisan itibarıyla İsrail'e inşaat demirinden yassı çeliğe, mermerden seramiğe kadar 54 ürün grubunda ihracatın kısıtlanacağını açıkladı.

Açıklamada; İsrail’in 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana Gazze Şeridi’nde ayrım gözetmeden katliam yaptığı ve bu katliamda 33 bini aşkın Filistinlinin hayatını kaybettiği belirtildi. Türkiye’nin çatışmaların durdurulması, insani kayıp ve fiziki yıkımın engellenmesi, kalıcı ve ateşkes ve diplomatik çözüm arayışlarının hakim olması ve Gazze’nin yeniden imarı için; taraflar nezdinde, uluslararası arenada ve İslam dünyası bünyesinde siyasi ve diplomatik çalışmaları en üst düzeyde yaptığı kaydedildi.

İsrail’in uluslararası hukuku alenen çiğnemeye devam ettiği ve uluslararası camianın sayısız siyasi ve hukuki ateşkes ve kesintisiz insani yardım çağrılarını yok saydığının belirtildiği açıklamada Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, BM Genel Kurulu, BM İnsan Hakları Konseyi ve Uluslararası Adalet Divanı’nın bu yönde aldığı kararların hiçbirine uymadığı hatırlatıldı. Aynı zamanda Türkiye’nin tüm bu kararların uygulanmasının takipçisi olacağının defaatle açıklandığı belirtildi.

GAZZE'DE ATEŞKES İLAN EDİLENE KADAR KARAR YÜRÜRLÜKTE KALACAK'

Ticaret Bakanlığı, bu doğrultuda 9 Nisan tarihinden itibaren 54 ürün grubunda İsrail ile ihracatı kısıtlama kararı aldıklarını açıkladı. İsrail’in Gazze’de ateşkes ilan edene ve kesintisiz insani yardım akışına izin verinceye kadar kararın yürürlükte kalacağının belirtildiği açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Bu doğrultuda, Türkiye, 9 Nisan 2024 tarihinden itibaren, ilk aşamada Ek'te belirtilen ürün grupları altında yer alan ürünlerin İsrail'e ihracatını kısıtlama kararı almış bulunmaktadır. Bu kararın gerekleri Ticaret Bakanlığı tarafından derhal yürütülecektir.

Bu karar, İsrail, uluslararası hukuktan kaynaklanan yükümlülükleri çerçevesinde, Gazze'de derhal ateşkes ilan edene ve Gazze Şeridi'ne yeterli miktarda ve kesintisiz insani yardım akışına izin verinceye kadar yürürlükte kalacaktır.

Esasen, çok önceden bu yana, İsrail'e askeri amaçla kullanılabilecek herhangi bir ürün veya hizmetin satışına ülkemizce izin verilmemiştir ve verilmemektedir.

Gazze Şeridi'nde gelinen vahim aşama çerçevesinde, uluslararası camianın tüm üyelerine çağrımız, İsrail'in uluslararası hukuktan kaynaklanan yükümlülüklerine uymasını teminen, üzerine düşenleri yerine getirmeleridir.

Türkiye Cumhuriyeti devleti ve halkı olarak, bugüne kadar olduğu gibi Filistin'in ve halkının yanında yer almaya ve desteklemeye devam edeceğiz.”

İSRAİL'E İHRACATI KISITLANAN ÜRÜN GRUPLARI ŞU ŞEKİLDE: