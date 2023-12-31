Malatya’da bazı incelemelerde bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, geçtiğimiz günlerde Irak’ın kuzeyinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Emre Taşkın’ın Malatya'nın Battalgazi ilçesindeki ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Burada baba Engin Taşkın’a taziye dileklerini ileten Bakan Uraloğlu ve beraberindekiler, daha sonra Yeşilyurt ilçesinde bulunan Rönasans Kontener Kenti ziyaret ederek, depremzedelerle biraraya geldi. Çocuklarla da buluşan Bakan Uraloğlu, ev ziyareti de yaparak, depremzede ailelere misafir oldu.