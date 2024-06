Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İstanbul Öğretmen Akademileri ve Atölyeleri 2023-2024 Eğitim Öğretim yılı Kapanış Dersi programına katıldı. Programa; İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, İstanbul Vali Yardımcısı Hasan Hüseyin Can, birçok öğretmen ve protokol üyeleri katıldı.



Teknolojik bağımsızlığı elde etmenin mutlak bir mecburiyet olduğunu belirten Bakan Kacır, “Ama aynı zamanda da aslında yüksek teknolojiyi rekabetçi şekilde üretebilen ve dünyaya sunabilen ihraç edilen bir ülke olarak toplumsal refahımızı arttırma ve kalkınma yolculuğumuzu hızlandırma serüveninin adı Milli Teknoloji Hamlesi. Tabii bu hamlenin gerçekleşebilmesi için bir büyük ekonomik inşa ettik. Türkiye'de bugün 102 Teknopark'ta 10 binden fazla firma araştırma geliştirme inovasyon yapıyor. İTÜ kampüsü içerisinde de yüzlerce firma bakanlığımızın, hükümetimizin destekleriyle AR-GE projeleri yürütüyor. Türkiye'de bugün bin 600'den fazla AR-GE ve tasarım merkezi var. Türkiye'nin AR-GE insan kaynağı 300 bine yaklaşmış durumda. 20 yıl önceyle de mukayese ettiğimizde 29 binden 272 bine yükselmiş bir AR-GE insan kaynağından AR-GE ordusundan bahsediyoruz” dedi.



“Türkiye dünyanın önemli üretim güçlerinden biri”

Milli gelirde sanayinin payının belirgin şekilde yükseldiğini söyleyen Bakan Kacır, “Türkiye dünyanın önemli üretim güçlerinden biri. Türk sanayi, bütün dünyaya güçlü şekilde ihracat yapıyor. Milli gelirimizde sanayinin payı belirgin şekilde yükseliyor. Son 6 yıllık dönemde önceki 15 yılla mukayese ettiğimizde milli gelirimizde sanayinin ve üretimin payı belirgin şekilde yükselmiştir. Yüksek teknoloji üretimi Türkiye'de tüm sanayi alanlarında üretim ölçeği büyürken diğer alanlardan belirgin şekilde daha hızlı artmakta. Türkiye'nin bütün dünya ticaretinden aldığı pay bin de 5 düzeyindeydi 20 yıl öncesine gittiğimizde. Bütün dünya ticaretinde Türk ihracatının Türk ürünlerinin aldığı pay ancak binde 5 düzeyindeydi. Şimdi ise bu pay yüzde 1,06 düzeyinde. Yani hep birlikte çalıştık gayret ettik ve nihayetinde tüm dünya ticaretinde bir Türkiye'nin üzerine bir Türkiye daha her birlikte ilave etmiş olduk. Biz İstanbul'da Teknofestler düzenliyoruz. 2018, 2019, 2021 ve 2023 yıllarında İstanbul'da büyük teknoloji festivalleri düzenledik. Her biri dünyanın o yıl düzenlenen en büyük teknoloji festivalleri oldu. İlkini İstanbul Havalimanında gerçekleştirmiştik. 2019, 2021 ve 2023 Teknofestlerini İstanbul Atatürk Havalimanında her birlikte düzenledik” diye konuştu.



“Türkiye yerli insansız hava araçlarıyla terörü topraklarından kazıyıp attı"

Türk milletinin öz evlatlarının yerli insansız hava araçları (İHA) ile tanıştıktan sonra Türkiye'nin terörü topraklarından kazıyıp attıklarını söyleyen, “Bizim için insansız hava araçlarını kullanmak terörle mücadele açısından çok önemliydi. İlk yıllarda Türkiye başka bir ülkenin insansız hava araçlarını kullanıyordu. Hatta biz insansız hava aracı (İHA) diye bir kavram bilmiyorduk. İHA dediğimizde aklımıza İhlas Haber Ajansı geliyordu. İnsansız hava araçlarına Heron diyorduk. Heron, İsrail'in ürettiği insansız hava aracıydı. Bu Heronları ne zaman terörle mücadele için kullanmaya kalksak asla netice alamıyorduk. Kimi zaman arıza yaptıklarında yedek parçaları aylarca bekliyorduk. Kimi zaman en kritik operasyonlarda yeterince istifade edemiyorduk. Ne zaman bu milletin öz evlatları bu ülkeyi yerli insansız hava araçları ile tanıştırdı işte Türkiye o zaman terörü topraklarından kazıyıp attı” ifadelerini kullandı.



“Togg önümüzdeki yıl Avrupa'da da yollarda olacak”

Togg'un 60 yıllık bir hayal olduğunu söyleyen Bakan Kacır, “Türkiye lider milli teknolojik girişimleri ortaya çıkartarak küresel teknoloji yarışında bir adım öne çıkıyor. Bunun somut örneklerinden biri Türkiye'nin otomobilidir. Togg. Malumunuz bu da 60 yıllık bir hayalimizdi. Devrim Otomobili ile Türkiye kendi otomobil markasına sahip olmayı hayal etmiş, fakat benzin koyulmayan her içten yanmalı otomobil yoluna devam edemeyeceği gibi Devrim de yolda bırakılmıştı. 60 yıl sonra Sayın Cumhurbaşkanımızın iddiasıyla, ısrarıyla ve takibi ile nihayetinde devrin otomobili devrin teknolojisiyle elektrikli ve akıllı araç teknolojisiyle yola çıktı. Bugüne dek 30 binden fazla üretildi. Önümüzdeki yıl inşallah sadece Türkiye'de değil Avrupa'da da yollarda olacak” dedi.