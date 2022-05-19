Bakan Çavuşoğlu: (İsveç Dışişleri Bakanına ithafen) 'Siz Suriye'yi bölmek isteyen PKK'yı destekliyorsunuz!'

İsveç ve Finlandiya’nın üyelik başvurularının görüşüldüğü Berlin’deki Nato Dışişleri Bakanları toplantısında Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan çok sert açıklamalar...

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu:

"Siz kimden aldığını yetkiyle Türkiye'nin Suriye'den çıkmasını istiyorsunuz?"

"Diplomaside 'urge' kelimesini kullanmak tepeden bakmaktır. Bunu diyemezsininz" diyerek Linde'ye tepki gösterdi.

"Siz kimden aldığını yetkiyle Türkiye'nin Suriye'den çıkmasını istiyoruz? Suriye, İsveç yönetimine veya AB'ye böyle bir yetki mi verdi? Biz Suriye'yi bölmek istemiyoruz ama siz PKK'ya destek olmak için çekil diyorsunuz. İdlib'den de çekilmemizi istiyor musunuz? İstemiyorsunuz çünkü 3 milyon mülteci gelecek çekilirsek. İnsani konularda duyarlılığını takdir ediyoruz. İnsani yardımda da öncü ülkelerden birisiniz ama teröristlerle Suriyeli kardeşlerimizi ayırt edelim."

İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde:

"Umarım Türkiye'deki herkes sizin gibi görüşlerini ifade etme özgürlüğüne sahip olur"

"Burada sizin misafirinizim bu yüzden tartışmaya girmek istemiyorum ama sanırım gazeteci arkadaşlarımız samimi ve açık bir tartışma yaptığımızı anlamıştır. Umarım Türkiye'deki herkes tıpkı sizin gibi görüşlerini açıkça ve samimi bir şekilde ifade etme özgürlüğüne sahip olur sayın bakan."

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu:

"Türkiye'de herkes özgürce düşüncesini söyleyebilir ama özgürlük konusunda çifte standartımız yok. İsveç gibi Avrupa ülkelerinde DAEŞ mensubu haklı olarak ifadesini söyleyemez ama PKK veya FETÖ olduğu zaman söyler. Bunun özgürlükle ilgisi yok, sadece Batı içindeki çifte standarta güzel bir örnektir."