Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Ayvalık Belediyesi ve Ayvalık Kaymakamlığı tarafından düzenlenen 18. Ayvalık Uluslararası Zeytin Hasat Festivali’nin dolu dolu bir programla gerçekleşmesi bekleniyor.



Festival ile ilgili açıklamalarda bulunan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz asırlık zeytin ağaçlarına ev sahipliği yapan Balıkesir’de zeytin hasadının başladığını hatırlatarak, her zaman üreticileri desteklediklerini ve desteklemeye de devam edeceklerini söyledi.



Balıkesir’de, Körfez Bölgesi’nin en önemli gelir kaynağı olan zeytinciliğin yöre halkı tarafından çok büyük saygı duyularak yapıldığını ifade eden Başkan Yılmaz, “Burada yaşayan vatandaşlarımızın büyük bir kısmı, ekmeğini zeytincilikten kazanıyor ya da ailesine ek gelir sağlıyor. Yöre halkımız için zeytincilik aynı zamanda bir gelenek. Her biri hasadını ve üretimini büyük bir özenle yapıyor, işine minnet ve saygı duyuyor. Bölgemizde dünyanın iyi zeytinleri yetişiyor. Edremit Körfezi Yeşil Çizik Zeytini, Ayvalık Zeytinyağı, Burhaniye Zeytinyağı ve Edremit Zeytinyağımızda Coğrafi İşaret bulunuyor. 14 milyon ağacımızın her biri bereketli. Hasadımız bol ve bereketli olsun” dedi.

“Festival Ayvalık’a güç katıyor”



Tarihiyle, mimarisiyle, doğasıyla, lezzetleriyle anılan ilçeye ilgi çekmek, her yıl bir önceki yıldan fazla yerli ve yabancı konuğun gelmesini sağlamanın kendilerinin bir görevi olduğunu savunan Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, “Zeytin Hasat Festivali de bu amacımıza aracılık etmektedir. Yerel halkın, basının, üreticinin, tedarikçinin ve satıcıların bir araya gelerek kısa bir süre de olsa sosyal bir hareketlilik paylaştığı zeytin hasat festivali doğal olarak şehrimize güç katıyor. Hasat festivali boyunca şehrimizin yerel ve ulusal markaları, emekçi köylüler, müstahsiller, ihracatçılar, usta gazeteciler, deneyimli yayıncılar, zeytinyağı aşığı yazarlar, gurmeler, sanatçılar paylaşımları ve katkılarıyla destek olacaklar. Festivalimize renk katacaklar. Zeytinyağından aldığımız sağlıklı tatlar ile gelecek yıl yapılacak hasat festivalimizi iple çekeceğiz. Herkesi yedi gün boyunca, şenlik tadında gerçekleştireceğimiz festivalimize bekliyoruz” dedi.



“Festivalin Ayvalık zeytin sektörüne oldukça büyük getirileri var”

Ayvalık Kaymakamı Hasan Yaman da, festivalin Cuma günü başlayacağını hatırlatarak, “Festival programı oldukça zengin. Malum Ayvalık; hem mübadil kültürüyle, hem de gastronomisiyle, mimarisi, denizleri, plajlarıyla oldukça geniş bir zenginliklere sahip kentlerden bir tanesi. Ayvalık’ın en önemli değerlerinden biri de zeytin ve zeytinyağıdır. Hem Ayvalık’ın iklimi. Toprak yapısı. Buradaki zeytinin ve zeytinyağının aromasını hakikaten nadide bir hale getiriyor. Ayvalık zeytinyağı, dünyanın en kaliteli zeytinyağlarından birisi. Bu zeytinyağının dünya genelinde bir ölçüde tanıtımı var. Bu festivalle birlikte Ayvalık zeytinyağının yanı sıra ilçemizin uluslar arası tanıtımının yapılmasını hedefliyoruz. Bu festival uluslar arası bir hal aldıkça, Ayvalık zeytin ve zeytinyağının ticari bağlantılarının yapılması noktasında ciddi bir ivme kazandıracağına inanıyorum. Yurt içi ve yurt dışından zeytinyağı ile ilgilenen birçok kişi Ayvalık’ta zeytinyağı ticareti yapan firmalarla bağlantıya geçmektedir. Bu ticari atmosferin de Ayvalık zeytin sektörüne oldukça büyük getirilerinin olduğuna inanıyorum. Ben hem tüm hemşehrilerimize, hem de yerli ve yabancı tüm vatandaşlarımızı; bu yıl 18. kez düzenlediğimiz Ayvalık Uluslar arası Zeytin Hasat Festivali’ne davet ediyorum.”dedi.