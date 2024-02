Doğal güzellikleri ile birçok hayvan türüne ve yaban hayatına ev sahipliği yapan Aydın'ın simgelerinden biri haline gelen leyleklerin Aydın’a göçü başladı. Bu kapsamda 2024 yılının ilk leyleği, her yıl olduğu gibi bu yıl da Gölbent Mahallesi’ne geldi. İklim değişikliğine göre leyleklerin geldikleri ayları farklılıklar gösterirken, geçen sene erken gelen yılın ilk leyleği bu yıl zamanında geldi. Etrafı azmak denilen sulak alanlarla çevrili Söke’ye bağlı Gölbent Mahallesi’ne gelen yılın ilk leyleğini, bahçeli evindeyken gören Hatice Avcı, durumu muhtar Ahmet Yemiş’e muhtar ise Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği’ne (EKODOSD) bilgi verdi. EKODOSD tarafından her yıl leyleklere karşı farkındalık oluşturup, duyarlılığı teşvik etmek amacıyla düzenlenen “İlk leyleği görene 1 çuval un“ kampanyası bu yıl da devam ederken leyleği ilk gören Avcı’ya bir çuval unu teslim edildi.



“Geldiklerinde seviniyoruz”

Hatice Avcı, leyleği görünce çok mutlu olduğunu ifade ederek, "Leyleğin sesini duydum. Bu leylek sesi nerede dedim. Bahçeye çıktım bir baktım direğin orada kuşu gördüm. Daha yeni gelmiş. Yeni geldiği için sevinçle ötüyordu, zaten yuvama geldim gibisinden sanırım. Bir baktım orada dikilip duruyor. Çok sevindim. Gidip geldiniz mi diye sordum mutlu oldum. Artık yavrularını filan takip ederim. Seviyoruz zaten. Onlar geldiğinde seviniyoruz zaten. Gittiklerinde de zaten etraf bir anda boş oluyormuş gibi. Gerçekten aileden birileri gitmiş gibi oluyor” dedi.



“Bu aylarda yöre halkının kafası hep yukarılarda oluyor”

Yaklaşık 4 yıldır baharın müjdecisi ilk leyleğin Gölbent Mahallesi’ne geldiğini ifade eden EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, “Aydın bölgesinde EKODOSD olarak leyleklerin izleme koruma çalışmalarını gerçekleştiriyoruz. Hemen her yıl sayımlarını da yapıyoruz. Aynı zamanda Aşağı Büyük Menderes Havzası’nda ekosistem için çok önemli olan bu canlıların hem dikkat çekmek hem de farkındalık oluşturmak amacıyla bahar aylarında ilk gelen leyleği gören yöre insanına 1 çuval un bağışlıyoruz. Bu yıl yine diğer yıllarda olduğu gibi ilk leylek Söke’ye bağlı ovaların ortasında ve etrafı sulak azmaklarla çevrili Gölbent’e geldi. Bunu ilk görüp belgeleyen Hatice teyzemize, üyelerimizin aldığı bir çuval unu takdim ettik. Bu bölge çok önemli. Çünkü etraf tamamen azmak dediğimiz eski menderes yatakları olan sulak alanlarla çevrili. Bu sulak alanların mutlaka korunması lazım. Su kuşları ve sucul canlılar için çok önemli. Bu yaptığımız kampanya da halk arasında bir heyecan oluşturuyor ve onlar büyük bir mutluluk içinde leyleklerin gelmesini bekliyorlar. Bu aylarda kafaları hep yukarıda oluyor. Leyleklerin geldiği an belgeleyip bize gönderiyorlar ve un çuvallarını alıyorlar” dedi.



“Leyleklerin çok yararları bulunuyor”

Sulak alanların korunmasının önemine dikkat çeken Sürücü, “Bu yıl yuvaya gelen ilk leyleği Gölbent’te bahçeli bir evde tek başına oturan Hatice Avcı görerek, Gölbent köyü muhtarı Ahmet Yemiş’e bildirmiş. Muhtarın bildirimiyle, üyemiz Can Çakmakoğlu tarafından alınan un çuvalını Gölbent’te yaşayan Hatice Avcı’ya teslim ettik. Leylek kampanyasındaki amacımız, ekosistem içinde önemli işlevi bulunan leyleklerle ilgili kırsalda farkındalık oluşturmak, kuşların ve yaşam alanları olan sulak alanların korunmasını sağlamaktır. Sulak alanların korunmasının sağlanması, leylek ve diğer kuşların ve sucul canlıların korunmasını sağlayacaktır. Özellikle tarımın yaygın bir şekilde yapıldığı bölgemizde, leyleklerin tarım zararlılarını azaltması bakımından çok yararları bulunmaktadır. 2023 yılında Aydın bölgesindeki köylerde 868 adet leylek saymıştık. Bu yıl yapacağımız sayımlarla bir kıyaslama yapabileceğiz. Yeni gelen leylek sahiplendiği yuvanın tamiratlarını yapıyor, bir yandan beslenmesini sağlıyor, eşi de geldikten sonra üremelerini gerçekleştirerek, yumurtadan çıkacak yavrularını büyütüp tekrar Afrika’nın hayalini kuruyor” dedi.