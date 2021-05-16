banner484

banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Yeni genelge ile alkol yasağı kalktı mı ?
Yeni genelge ile alkol yasağı kalktı mı ?
Beşiktaş'ı Şampiyonlar Ligi'nde dev rakipler bekliyor
Beşiktaş'ı Şampiyonlar Ligi'nde dev rakipler bekliyor
Azerbaycan'dan Ermenistan açıklaması!
Azerbaycan'dan Ermenistan açıklaması!
Fenerbahçe için mucize gerçekleşmedi!
Fenerbahçe için mucize gerçekleşmedi!

Yaşlı adam evinde ölü bulundu

Aydın’ın Nazilli ilçesinde yalnız yaşadığı öğrenilen yaşlı adam komşuları tarafından ölü olarak bulundu.

AYDIN 16.05.2021, 11:59
Yaşlı adam evinde ölü bulundu

Aydın’ın Nazilli ilçesinde yalnız yaşadığı öğrenilen yaşlı adam komşuları tarafından ölü olarak bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Yeni Sanayi Mahallesi 1004 sokakta bulunan müstakil evde yalnız yaşadığı öğrenilen Bekir Bekik’e (70) yemek getiren komşuları yaşlı adamı yerde hareketsiz bir şekilde yatarken buldu. İhbar üzerine bölgeye gelen 112 Acil Sağlık ekipleri yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Yaşlı adamın cansız bedeni yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.
Yorumlar (0)
20°
hafif yağmur