Son yapılan Kick Boks Avrupa Şampiyonası'nda 52 kg'da şampiyonluk elde eden Sonay'ın yeni hedefi olimpiyatlar. Sonay, "Kız çocuklarına bir rol model, örnek olduğum için kendimle de gurur duyuyorum. İnşallah ilerde çok büyük başarılara imza atıp olimpiyatlarda kendimi görmek istiyorum" dedi.



İstanbul'da 25 Ağustos-3 Eylül tarihleri arasında yapılan Kick Boks Avrupa Şampiyonası'nda finalde Polonyalı rakibini yenen Akdeniz Belediyespor sporcusu Hilal Sonay, şampiyonluğa ulaştı. Kısa sürede büyük başarılar elde eden 18 yaşındaki Sonay, yaşadığı bölgedeki kız çocuklarının da gururu oldu. Daha önce antrenmanlarını tek kız olarak yapan Sonay, başarılarının ardından salonda çok sayıda kız arkadaşıyla artık spor yapıyor. Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak da Sonay'ı antrenmanlarını gerçekleştirdiği salonda ziyaret ederek, başarısını paylaştı, hediyeler verdi.



Hilal Sonay: "Kendimi olimpiyatlarda görmek istiyorum"

Çok küçük yaşta spora başladığını söyleyen Hilal Sonay, agresif bir yapısının olduğunu dile getirdi. 3 yıldır düzenli olarak spor yaptığını belirten Sonay, "İlk maçımı nakavtla aldım. Tabii büyük bir coşku var evde. Sonra daha çok hırslandım. Bir kız çocuğu olarak çevremdeki kız çocuklarına olan kötü davranışları, baskıyı fark ettim. Aynı durumda kendim de bu baskıdan çok gördüm çevremde. Bu sporu yaptığım için; 'Sen kız çocuğusun, nasıl bu sporu yaparsın' diyenler oldu. Akrabalar tarafından çok fazla baskı altında bırakıldım. Hiçbirini duymadım, duymazlığa vurdum. Sporuma geldim, okuluma gittim. Aynı şekilde devam ettim. İlk dünya kupası şampiyonluğumu aldığımı hatırlıyorum. Her zaman babam, dedem arkamdaydı. Daha çok hırsla çalıştım. Tabii ki yenildim. Her yenildiğimde daha çok çabaladım, daha çok hırslandım. Sonunda ilk hedefime ulaştım. Avrupa şampiyonu oldum. Oradaki gururu ülkeme, Akdeniz Belediyesi'ne, çevremdeki herkese, tüm kadın sporculara bu formayı taşımayı, kadın sporcuların neler başarabileceğini gösterdim. Şu an o kadar gururluyum ki çevremdeki kız çocuklarının artık baskı altında bırakılmadan, bu bölgedeki çocukların spora başlamasına vesile oldum. Eskiden salonda tek kızdım. Sonra yavaş yavaş artık şu an salonumuzdaki kızlar, erkeleri bile geçiyor diyebilirim. Kız çocuklarına bir rol model, örnek olduğum için kendimle de gurur duyuyorum. Bunun için çalışacağım, bunun için çabalayacağım. İnşallah ileride çok büyük başarılara imza atıp, olimpiyatlarda kendimi görmek istiyorum" diye konuştu.



Nasır Kandemir: "Hilal gerçekten kız çocuklarına rol model oldu"

Antrenör Nasır Kandemir ise Hilal'in şampiyon olarak dönmesinin kendini çok mutlu ettiği vurgulayarak, "Hilal gerçekten kız çocuklarına rol model oldu. Daha öncesinde dünya kupasında da şampiyon oldu. Bir önceki dünya kupasında da birinci oldu. Şu anda da Avrupa şampiyonu oldu. Bu da tabii ki güzel bir ses getirdi mahallede. Şu an söyleyebilirim ki erkeklerle kızlar hemen hemen aynı. Mükemmel bir kız potansiyelimiz var şu anda. Hemen hemen her kiloda müsabık sporcumuz var kızlarda. Aileler de destekliyor. Çok da mutlu olduk. Hilal çok hırslı, çok farklı. En büyük hedefimiz olimpiyat. Hilal'de de o kapasite var. İnşallah olimpiyatlarda bir gün Hilal’i göreceğiz, görürseniz de şaşırmayın ki o kapasitesi var. İnşallah olimpiyatta bir gün olacağız, hedefimiz olimpiyat şampiyonluğu" şeklinde konuştu.



Mustafa Gültak: "Akdeniz'i spor merkezi haline getirdik"

Başkan Mustafa Gültak da Akdeniz Belediyesi olarak kadınlara ve gençlere yönelik birçok alanda faaliyet yaptıklarının altını çizerek, "Akdeniz’i spor merkezi haline getirdik. Hem kadınlarımıza hem gençlerimize yönelik kültürel sosyal ve sportif alanlarda ciddi yatırımlar yaptık, yapmaya da devam ediyoruz. Bunların meyvesini almaya başladık. İşte onlardan bir tanesi, Hilal yanımızda. Hocamla birlikte babasını zorla ikna ettiğimiz günleri hatırlıyorum. 16 yaşında ilk kez bu arenaya çıktı. Babası sıcak bakmıyordu ama sağ olsun bizleri kırmadı. Hilal kızımız o günden bugüne kadar hızla kendini Türkiye’de ve dünyada göstermeye başladı. En son 3 bin sporcunun katıldığı, 30’un üzerinde ülkenin katıldığı şampiyonada da Türkiye’yi, Akdeniz Belediyesi'ni temsil ederek şampiyon oldu. Altın madalyasını bize getirdi. Amacımız Akdeniz’in kadınlarının, kızlarının gençlerinin sporda ve kültürel, sanatsal alanda ön plana çıkması. Tek tek hedeflerimize ulaşıyoruz. Hilal’e yapmış olduğu çalışmalardan ve başarılardan dolayı çok teşekkür ediyorum" dedi.

İlçede dezavantajlı ailelerin olduğuna dikkat çeken Gültak, "Bu ailelerimizin kız çocuklarının okuması ve spora gitmesi biraz daha farklı bakılan bir alandı. Fakat bizim dostane yaklaşımlarımız ve piyasaya vermiş olduğumuz güvenden kaynaklı anneler, babalar bize güvendi. Kentsel dönüşümde, başka projelerde de güvene dayalı Akdeniz’de birçok projeyi hayata geçirdik. Bunun en önemli nedeni bizim insanlara vermiş olduğumuz güven. Artık kız çocuklarımız şu an akşam antrenmanlarında erkek çocuklarımızın da daha fazla oluyor. Yeni Hilal’lerin çıkması için uğraşıyoruz. Bu da büyük bir başarı çünkü bundan 3 yıl önce bu salonda belki bir veya iki tane kız çocuğu antrenmana gelirken bugün erkek çocukları geçen kız sporcumuz var. Bu da bizi gururlandırıyor" açıklamasında bulundu.