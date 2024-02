9.EURIE – Avrasya Yükseköğretim Zirvesi'ne; Arap Üniversiteler Birliği’nin 70 üye üniversitesi ve Başkanları, Akdeniz Üniversiteler Birliği -UNIMED- Avrupa Üniversiteler Birliği-EUA- EURIE katılım sağlayacak.

EURIE 2024 ile eş zamanlı Imagine Tomorrow Girişimcilik ve İnovasyon etkinliğimizde ise 100’ün üzerinde girişimci stantları ile projelerini sunacaklar.

Zirve’de, 67 ülkeden 270 kurum, 156 konuşmacıyla 62 panel, seminer ve konferansta birçok farklı alan dünyadan üniversitelerin üst düzey temsilcileriyle ele alınacak.





Kuveyt Yükseköğretim ve Bilimsel Araştırma Bakanı Sn. Dr. Adel Ali İbrahim Al Manea, Ürdün Yükseköğretim ve Bilimsel Araştırma Bakanlığı Genel Sekreteri Sn. Prof. Mamoun M Al-Debi, Filipinler Yükseköğretim Komisyonu Başkanı Sn. Dr. J. Prospero açılış programında yer alacak.

Özellikle uluslararası öğrenci temininde ve işbirliklerinde ülkemizin yükseköğretimde bir cazibe merkezi olma yolculuğuna pozitif yönde ciddi katkı sağlayan EURIE, 27 Şubat 2024 Salı günü, saat 10’da yapılacak.

EURIE 2024 Eurasia Higher Education Summit will have 50+ sessions and 100+ expert panelists sharing their expertise and best practices in international education.

Check out the conference program and register online now! https://t.co/93gC4cc2Hy@drmaydin @eurasedu pic.twitter.com/I01lKSK9TL