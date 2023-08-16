Son zamanlarda polis ve jandarma ekipleri dolandırıcılara darbe üstüne darbe vururken, dolandırıcılar da farklı yöntemlere başvuruyor. Bu kadarına da pes dedirten dolandırıcıların yeni yöntemi orijinal para ile sahte parayı birleştirmek. Düzce’de bir kuaföre verilen 100 lira, dolandırıcıların yeni yöntemini ortaya çıkarttı. Parayı ortadan kesen dolandırıcılar, sahte para ile orijinal parayı kusursuz bir şekilde birleştirerek 100 lirayı 2 farklı 100 lira yaparak piyasaya sürdükleri ortaya çıktı.



“Seri numaralarını kontrol ettik, sahte olduğunu anladık”

Kuyumcuzade Bulvarı üzerinde bulunan erkek kuaförünün yoğun olduğu gün dükkana giren bir şahsın parayı verdiğini dile getiren Erkek Kuaförü Bilal Yiğit, “ Cumartesi günü dükkanda bir yoğunluk vardı çalışıyorduk. Bir kişi geldi saç traşını oldu 100 lira sahte parayı verdi gitti. Biz sahte olduğunu akşam farkettik. İlk verdiği an fark edemedik. Paranın sahte olduğunu ben anladım. Daha önce benzin istasyonunda çalışıyordum. Çok para geçtiği için elime biraz anlıyorum. Paranın bir tarafındaki kağıt ile diğer tarafındaki kağıt birbirleri ile uyuşmuyordu. Biraz da renk tonu farkı vardı. Paranın arka kısmında da seri numaralarını kontrol ettik. O zaman sahte olduğunu anladık” dedi.



“Paranın ikiye kesildiğini fark ettik”

Dikkatli bakılmadığı zaman paranın gerçek mi sahte mi olduğunun fark edilmeyeceğini dile getiren Yiğit, “Paranın ortadan ikiye kesildiğini fark ettik ve bir tarafının sahte diğer tarafının da orijinal olduğunu fark ettik. Bunu normal bir vatandaş anlayamaz. Çok dikkatli bakılması gerekiyor. Anlanabilecek tek nokta paranın belli kesimleri tam bir birine uyuşmuyordu. Kusursuz bir şekilde oturtmuşlar ama arka kısımda bazı kaymalar vardı. Anca bu şekilde anlaşılır” şeklinde konuştu.



“Mutlaka kontrol edin”

Herkesin cebinde bu paralardan olabileceğini belirten kuaför Bilal Yiğit, “Herkes cebinde ki paraları kontrol etsin. 100 liralar 200 liraları kontrol edin. Aldığınız zaman mutlaka kontrol edin. Eğer başınıza böyle bir olay gelirse mutlaka emniyet güçlerine durumu bildirin” ifadelerini kullandı.