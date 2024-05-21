Yaklaşık 15 dönümlük arazisine ata tohumu buğday eken Hasan Çelik, gübre ve ilaç kullanmamasına rağmen beklentisinin üzerinde bir büyüme gördüğünü söyledi. Bu yıl yağışların da iyi olmasından kaynaklı ekinlerinin güzel boy verdiğini ifade eden Çelik, “Tarlalarımıza bu yıl ata tohumu buğday ektik. Geçen yıl bulduğumuz ata tohumunu çoğaltmayı hedefliyoruz. Bölgemizde ilk defa geçen yıl ekim yaptık. Yaptığımız ekimden beklentimizin üzerinde verim aldık. Bu bizleri daha çok ekim yapmaya sevk etti. Bu yıl 15 dönümlük arazime ata tohumu buğday ektim. 2023 Kasım ayında tohumu toprakla buluşturduk. Buradan elde edeceğimiz tohumları arttıracağız. Böylelikle ata tohumu buğdaya yöneleceğiz. Ekim yaptıktan sonra gübre ve ilaçlama yapmamamıza rağmen buğdayımız yaklaşık 2 metreye ulaştı. Bu durum görenleri şaşırtıyor. Biz de emeklerimizin karşılığını alacağımız için mutluyuz. Temmuz ayında başaklar olgunlaştıktan sonra buğdayımızı biçeceğiz. Bereketli bir yıl olacağına inanıyoruz” dedi.

Ata tohumu buğdayın özelliğinin ekildikten sonra hiçbir şekilde kimyasal madde kullanılmadan organik yetiştiği belirtildi. Çüngüş bölgesinde ilk ata tohumunu eken çitçi Hasan Çelik, ürününü gören tüm çiftçilerin bu tohumdan istediğini sözlerine ekledi.