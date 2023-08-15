Aslan, Şampiyonlar Ligi'nde play-off turunda

Galatasaray 1-0 Olimpija

Maçtan Dakikalar

24. dakikada sağ taraftan Sacha Boey’in yaptığı ortada kaleci Vidovsek’in topu tek yumrukla uzaklaştırdı. Pozisyonun devamında ceza sahası içinde Barış Alper’in kafayla indirdiği topu kaleye sırtı dönük olan Mauro Icardi göğsüyle düzeltip dönerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0

36. dakikada ceza yayı gerisinden Mauro Icardi’nin kullandığı serbest vuruşta savunmaya çarpan top kaleci Vidovsek’te kaldı.

45. dakikada son tarafta topla buluşan Kerem Aktürkoğlu’nun yerden yaptığı ortada savunmanın uzaklaştıramadığı top Mertens’in önünde kaldı. Bu oyuncunun ceza sahası içi sol çaprazdan yaptığı kafa vuruşunda savunmanın müdahalesiyle meşin yuvarlak yandan kornere gitti.

55. dakikada Wilfried Zaha’nın pasında topla buluşan Lucas Torreira ceza yayı üzerinden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

63. dakikada sağ taraftan Angelino’nun kullandığı kornerde savunmadan seken top arka direkte Berkan Kutlu’nun önünde kaldı. Bu oyuncunun ceza sahası içi sol çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üsten auta gitti.

64. dakikada orta sahada topla buluşan Rui Pedro, Lucas Torreira’nın müdahalesiyle yerde kaldı. Pozisyon sonrasında hakem Marco Guida, Lucas Torreira’ya direkt kırmızı kart gösterdi.



Stat: Rams Park

Hakemler: Marco Guida, Ciro Carbone, Alessio Berti

Galatasaray: Fernando Muslera, Sacha Boey, Kaan Ayhan, Emin Bayram (Sergio Oliveira dk. 78), Angelino, Lucas Torreira, Berkan Kutlu, Barış Alper Yılmaz (Halil Dervişoğlu dk. 60), Dries Mertens (Cedric Bakambu dk. 46), Kerem Aktürkoğlu (Wilfried Zaha dk. 46), Mauro Icardi (Abdülkerim Bardakcı dk. 71)

Yedekler: Günay Güvenç, Leo Dubois, Fredrik Midtjö, Yunus Akgün, Victor Nelsson, Efe Akman, Kazımcan Karataş

Teknik Direktör: Okan Buruk

Olimpija Ljubljana: Matevz Vidovsek, Jorge Silva, Marcel Ratnik, Ahmet Muhamedbegovic, David Sualehe (Aljaz Krefl dk. 70), Agustin Doffo (Saar Fadida dk. 77), Mateo Karamatic, Ivan Posavec (Admir Bristric dk.78), Svit Seslar, Mustafa Nukic (Pedro Lucas dk. 56), Rui Sousa

Yedekler: Denis Pintol, Zan Mauricio, Justas Lasickas, Nemanja Motika, Vall Jankovic, Pascal Estrada, Nemanja Gavric, Aldin Jakupovic

Teknik Direktör: Joao Henriques

Gol: Mauro Icardi (dk. 24)

Kırmızı kart: Lucas Torreira (dk. 64) (Galatasaray)

Sarı kartlar: Sacha Boey (Galatasaray), Ivan Posavec, David Sualehe (Olimpija Ljubljana)