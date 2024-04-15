ALANYASPOR 0-4 GALATASARAY



Maçtan Dakikalar

13. dakikada gelişen atakta Oğuz Aydın’ın ceza sahası dışından şutu üstten auta çıktı.

19. dakikada Alanyaspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, yardımcı hakeme itirazdan dolayı direkt kırmızı kart gördü.

27. dakikada Mertens’in rakip yarı sahadan kullandığı serbest vuruşta Abdülkerim’in kafa vuruşu kalenin üzerinden dışarı gitti.

41. dakikada Mertens'in ceza sahası içinden sağ ayağı dışıyla yaptığı vuruşta top üst direkten döndü.

45 İkinci yarı başladı

54'Oğuz'un pasında ceza sahasına giren Efecan yerde kaldı. Alanyasporlu oyuncular penaltı bekledi ancak hakem oyunu devam ettirdi. Pozisyonun devamında Oğuz'un vuruşunda top kaleci Muslera'da kaldı.

56'GOL! Barış Alper Yılmaz, Galatasaray'ı 1-0 öne geçirdi. Sol kanatta topla buluşan Barış Alper içeri sokuldu. Barış'ın çaprazdan yaptığı vuruşta top ağlarla buluştu

61'GOL! Hakim Ziyech skoru 2-0 yapan golü attı. Sağ çaprazda topla buluşan Ziyech doğrudan kaleyi düşündü. Ziyech'in şık vuruşunda top ağlara gitti.

72'GOL! Barış Alper skoru 3-0 yaptı. Ceza sahasının solunda topla buluşan Barış Alper, dar açıdan vuruşunu yaptı. Barış'ın çaprazdan yaptığı vuruşta top ağlara gitti.

83' GOL | Alanyaspor 0-4 Galatasaray, Icardi

Hakemler: Cihan Aydın, Caner Özaral, Hakan Yemişken,

Alanyaspor: Ertuğrul, Hadergjonaj, Furkan Bayır, Aliti, Balkovec, Richard, Fer, Oğuz Aydın, Efecan Karaca, Yusuf Özdemir, Ahmed Hassan

Yedekler: Yavuz Aygün, Lima,Novais, Ui-Jo, Janvier, Sisto, Fatih Aksoy, Carlos Eduardo, Anderson, Mert Torlak

Teknik Direktör: Fatih Tekke

Galatasaray: Muslera, Aurier, Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Köhn, Kerem Demirbay, Torreira, Barış Alper Yılmaz, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi

Yedekler: Jankat Yılmaz, Eyüp Aydın, Sanchez, Zaha, Berkan Kutlu, Tete, Ziyech, Kaan Ayhan, Ndombele, Vinicius

Teknik Direktör: Okan Buruk

Kırmızı kart: Fatih Tekke (dk. 19) (Alanyaspor)