banner409

banner363

banner380

banner381

banner396

banner388

banner403

banner389

Son Dakika
Sağlık Akreditasyonu alan ilk havalimanı o oldu!
Sağlık Akreditasyonu alan ilk havalimanı o oldu!
Bir maganda dehşeti daha! Vali Yerlikaya: Takipçisi olacağız...
Bir maganda dehşeti daha! Vali Yerlikaya: Takipçisi olacağız...
Cumhuriyet tarihinin en büyük tarihi eser operasyonu!
Cumhuriyet tarihinin en büyük tarihi eser operasyonu!
TOGG'dan açıklama geldi; 'Fiyat 2022'den önce...'
TOGG'dan açıklama geldi; 'Fiyat 2022'den önce...'

Zübeyde’nin çiftçilik hayalini kabusa çevirdiler

ADANA’DA NİŞANLISININ KİRALADIĞI TARLADA AİLESİYLE BİRLİKTE FISTIK VE MISIR EKEN ZÜBEYDE DOĞAN, ARAZİNİN SAHİBİ OLDUĞUNU İDDİA ETTİĞİ KİŞİLERİN HEM TACİZİNE HEM DE FİZİKSEL SALDIRISINA UĞRADI.

Asayiş 14.08.2020, 13:05
4
Zübeyde’nin çiftçilik hayalini kabusa çevirdiler

Adana’da nişanlısının kiraladığı tarlada ailesiyle birlikte fıstık ve mısır eken Zübeyde Doğan, arazinin sahibi olduğunu iddia ettiği kişilerin hem tacizine hem de fiziksel saldırısına uğradığını söyledi. Tarlada Doğan ve Şen ailesinin ekili ürünleri olduğu halde çit çekmeye çalışan kişilere polis müdahale etti.

22 yaşındaki Zübeyde Doğan’ın nişanlısı Gökhan Şen, geçen sene Seyhan ilçesine bağlı Camuzcu Mahallesi’nde bulunan mahkemelik olan 807 dönümlük tarlanın 45 dönümünü M.U. isimli birinden seneliği 22 bin 500 TL’ye kiraladı. Şen ve Doğan aileleri bu tarlada mısır ve yer fıstığı ekimi yaptı. İddiaya göre, avukat olduğu öğrenilen İ.B., babası Vehbi B. ve birkaç kişi tarafından 2 aile son dönemlerde tehdit edildi.

Tehditlerin boyutu her geçen gün artarken geçen 3 Temmuz tarihinde taraflar arasında çıkan kavgada Zübeyde Doğan, darp edildi. Genç kadın, şahıslar tarafından taciz edildiğini de iddia etti.

Bugün sabah saatlerinde ise İ.B. ve babası Vehbi B., tarlanın olduğu yere gelerek konteyner ve kamera kurdu, çit çekmeye başladı. Doğan ve Şen aileleri de bu duruma tepki gösterince iki grup arasında tartışma çıktı.

“Hiçbir belge ibraz edemiyorlar”

İHA muhabirine konuşan Zübeyde Doğan, kendilerinin elinde sözleşme olduğunu belirterek, “Nişanlımın bu arazi. Hakkı olmayan yere 5 kişi tecavüz ediyorlar. Bu mahsulü biz ektik. 2 yıllık sözleşme duruyor. Fıstık ve mısır ektik bu sene. Nişanlımın cezaevine girmesinin ardından biz burada çalışırken sürekli gelip tacizde bulundular ve darp ettiler. Faturaları ve sözleşmeleri gösterin dediğimizde ise hiçbir belge ibraz edemiyorlar. Defalarca karakola başvurdum ama sonuç alamadım” diye konuştu.

“Devletime sığınacağım”

Bir kadın olarak darp edildiği için mağdur olduğunu belirten Doğan, “Bir kadın olarak ben ne yapabilirim. Benim devlete sığınmam lazım. 3 erkek kardeşim var ve ben hiçbirini kaybetmek istemiyorum. Bir belge, kanıt gösterin diyorum onu da gösteremiyorlar. Eğer belgeleri varsa biz bir adım geriye çekiliriz ama o da yok. Bizim kaymakamlık kararı, belgelerimiz var. Biz onları sunduğumuzda ise bu belgeler sahtedir diyorlar. Bir avukat bürosunda mı yoksa sabaha kadar geceden gelip tarlanın başında mı olması lazım. Ben şikayetçiyim. Sonuna kadar devletime sığınacağım. Adalet yerini bulsun. Ben bir bayanım elimden ne gelebilir” ifadelerini kullandı.

“Buranın sahibi olarak değil ama yine de belgem vardır”

Vehbi B. ise gazetecilere yaptığı açıklamada, “1 ay önce Şen ailesi burada birkaç ailenin malına gasp ettiği için cezaevine girdi. Bu tarlayı da tarla sahibinin elinden almaya çalışıyorlar. Benim elimde de belgeler vardır. Buranın sahibi olarak değil ama buranın köylüsü olarak belge vardır. Karakolda, adliyede belgeler vardır” şeklinde konuştu.

Polisin müdahale ettiği tartışma sona ererken, çit çekme işlemi de polisler tarafından sonlandırıldı. Şen ve Doğan aileleri Vehbi B. ile taraflardan şikayetçi olmak üzere karakola götürüldü.

Yorumlar (0)
banner378
28°
açık
Namaz Vakti 14 Ağustos 2020
İmsak 04:28
Güneş 06:06
Öğle 13:14
İkindi 17:03
Akşam 20:12
Yatsı 21:42
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Başakşehir 34 69
2. Trabzonspor 34 65
3. Beşiktaş 34 62
4. Sivasspor 34 60
5. Alanyaspor 34 57
6. Galatasaray 34 56
7. Fenerbahçe 34 53
8. Gaziantep FK 34 46
9. Antalyaspor 34 45
10. Kasımpaşa 34 43
11. Göztepe 34 42
12. Gençlerbirliği 34 36
13. Konyaspor 34 36
14. Denizlispor 34 35
15. Çaykur Rizespor 34 35
16. Malatyaspor 34 32
17. Kayserispor 34 32
18. Ankaragücü 34 32
Takımlar O P
1. Hatayspor 34 66
2. Erzurumspor 34 62
3. Adana Demirspor 34 61
4. Akhisar Bld.Spor 34 57
5. Fatih Karagümrük 34 56
6. Bursaspor 34 56
7. Altay 34 54
8. Ankara Keçiörengücü 34 50
9. Menemen Belediyespor 34 44
10. Giresunspor 34 44
11. Ümraniye 34 44
12. İstanbulspor 34 40
13. Balıkesirspor 34 38
14. Altınordu 34 37
15. Boluspor 34 33
16. Osmanlıspor 34 30
17. Adanaspor 34 21
18. Eskişehirspor 34 12
Takımlar O P
1. Liverpool 38 99
2. Man City 38 81
3. M. United 38 66
4. Chelsea 38 66
5. Leicester City 38 62
6. Tottenham 38 59
7. Wolverhampton 38 59
8. Arsenal 38 56
9. Sheffield United 38 54
10. Burnley 38 54
11. Southampton 38 52
12. Everton 38 49
13. Newcastle 38 44
14. Crystal Palace 38 43
15. Brighton 38 41
16. West Ham 38 39
17. Aston Villa 38 35
18. Bournemouth 38 34
19. Watford 38 34
20. Norwich City 38 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 87
2. Barcelona 38 82
3. Atletico Madrid 38 70
4. Sevilla 38 70
5. Villarreal 38 60
6. Real Sociedad 38 56
7. Granada 38 56
8. Getafe 38 54
9. Valencia 38 53
10. Osasuna 38 52
11. Athletic Bilbao 38 51
12. Levante 38 49
13. Real Valladolid 38 42
14. Eibar 38 42
15. Real Betis 38 41
16. Deportivo Alaves 38 39
17. Celta de Vigo 38 37
18. Leganés 38 36
19. Mallorca 38 33
20. Espanyol 38 25