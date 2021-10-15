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Zonguldak’ta uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli adliyeye sevk edildi

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 kişi adliyeye sevk edildi.

Asayiş 15.10.2021, 13:44
Zonguldak’ta uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli adliyeye sevk edildi

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 kişi adliyeye sevk edildi.

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı narkotik ekipleri, uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Fiziki ve teknik takip sonucu eş zamanlı düzenlenen operasyonda 9 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından geniş güvenlik önlemleri altında Kdz. Ereğli Adliyesi’ne getirildi. Şahısların uyuşturucu madde kullanımı ve uyuşturucu madde ticareti suçlarından hakim karşısına çıkacağı öğrenildi.

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