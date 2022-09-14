Zonguldak’ta mobilya atölyesinde yangın

Zonguldak’ın Gökçebey ilçesinde mobilya fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, fabrikada maddi hasar meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Bakacakkadı beldesinde bulunan bir mobilya fabrikasında, elektrik tesisatından kaynaklanan yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangını gören vatandaşlar ve atölye çalışanları, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Yangına Çaycuma, Bakacakkadı ve Gökçebey itfaiye ekipleri müdahale etti. Bu arada dumandan etkilenenler için sağlık ekipleri bekleyişini sürdürdü. Ekiplerin, yaklaşık 40 dakikalık çalışmasının ardından söndürülen yangında maddi hasar meydana geldi.

Mobilya fabrikasının yanında bulunan binaya sıçrayan küçük çaplı yangın da söndürüldü. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.