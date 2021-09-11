banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
iPhone 13'te depolama ve renk seçenekleri ortaya çıktı
iPhone 13'te depolama ve renk seçenekleri ortaya çıktı
Rakip yeğenlerin taklit kavgası sosyal medyayı salladı
Rakip yeğenlerin taklit kavgası sosyal medyayı salladı
Doç. Dr. Ahmet Yıldızhan'ın kitabı 'Öğreti' büyük beğeni topluyor
Doç. Dr. Ahmet Yıldızhan'ın kitabı 'Öğreti' büyük beğeni topluyor
Tahliye sonrası Afganistan'dan ilk ticari uçuş Doha'ya...
Tahliye sonrası Afganistan'dan ilk ticari uçuş Doha'ya...

Zonguldak’ta gece saatlerinde çıkan yangın korkuttu

Zonguldak’ta iki katlı bir evin ikinci katında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangında itfaiye ekipleri seferber olurken polis ekipleri olayla ilgili bir kişiyi gözaltına aldı.

Asayiş 11.09.2021, 04:06
Zonguldak’ta gece saatlerinde çıkan yangın korkuttu

Zonguldak’ta iki katlı bir evin ikinci katında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangında itfaiye ekipleri seferber olurken polis ekipleri olayla ilgili bir kişiyi gözaltına aldı.


Edinilen bilgiye göre yangın gece saatlerinde Tepebaşı Mahallesi Rüzgarlı Caddesinde meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler yangına ilk müdahaleyi etti. Kısa sürede büyüyen yangın bütün evi sararken bölgeye takviye itfaiye ekibi çağırıldı. Bölgeye gelen ekipler yangına destek verdi. Kontrol altına alınan yangında ekipler söndürme çalışmasının ardından bölgede soğutma çalışması yaptı.


Yangın nedeniyle bölgeye takviye olarak polis ekipleri çağırıldı. Ekipler yangınla bir ilgisi olduğu iddia edilen bir kişiyi gözaltına aldı. Yangın bölgesinin yakınlarında yakalanan şahıs polis ekipleri tarafından ekip otosuna bindirilerek karakola götürüldü.


Öte yandan yangın olan bölgenin yankında metruk binada da yangın çıktığı ve ekipler tarafından söndürüldüğü öğrenildi.

Yorumlar (0)
24°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 3 9
2. Fenerbahçe 3 9
3. Beşiktaş 3 7
4. Galatasaray 3 7
5. Konyaspor 3 7
6. Altay 3 6
7. Malatyaspor 3 6
8. Kasımpaşa 3 5
9. Hatayspor 3 4
10. Karagümrük 3 4
11. Antalyaspor 3 4
12. Kayserispor 3 4
13. Alanyaspor 3 3
14. Göztepe 3 2
15. Adana Demirspor 3 2
16. Sivasspor 3 1
17. Gaziantep FK 3 1
18. Rizespor 3 1
19. Başakşehir 3 0
20. Giresunspor 3 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 3 9
2. Eyüpspor 3 9
3. Manisa FK 3 9
4. Tuzlaspor 3 7
5. Bandırmaspor 3 6
6. Erzurumspor 3 6
7. Ankaragücü 3 5
8. Ankara Keçiörengücü 3 4
9. Kocaelispor 3 4
10. Samsunspor 2 3
11. İstanbulspor 3 3
12. Balıkesirspor 2 3
13. Menemenspor 3 3
14. Adanaspor 3 2
15. Bursaspor 3 1
16. Altınordu 3 1
17. Gençlerbirliği 3 1
18. Boluspor 2 0
19. Denizlispor 3 0
Takımlar O P
1. Tottenham 3 9
2. West Ham 3 7
3. M. United 3 7
4. Chelsea 3 7
5. Liverpool 3 7
6. Everton 3 7
7. Man City 3 6
8. Brighton 3 6
9. Leicester City 3 6
10. Brentford 3 5
11. Aston Villa 3 4
12. Watford 3 3
13. Southampton 3 2
14. Crystal Palace 3 2
15. Leeds United 3 2
16. Burnley 3 1
17. Newcastle 3 1
18. Wolverhampton 3 0
19. Norwich City 3 0
20. Arsenal 3 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 3 7
2. Sevilla 3 7
3. Valencia 3 7
4. Barcelona 3 7
5. Atletico Madrid 3 7
6. Mallorca 3 7
7. Real Sociedad 3 6
8. Osasuna 3 5
9. Athletic Bilbao 3 5
10. Rayo Vallecano 3 3
11. Villarreal 3 3
12. Cádiz 3 2
13. Levante 3 2
14. Real Betis 3 2
15. Elche 3 2
16. Espanyol 3 2
17. Granada 3 2
18. Celta de Vigo 3 1
19. Getafe 3 0
20. Deportivo Alaves 3 0