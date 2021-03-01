Zonguldak’ta bin 150 litre etil alkol ele geçirildi

Zonguldak’ta KOM ekipleri, bir işyerinin deposunda bin 150 litre etil alkol ele geçirdi.

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından halk sağlığının korunmasını sağlamak amacıyla yürütülen çalışmalarda, Şubat ayının son haftasında il merkezinde faaliyet gösteren bir iş yerinin deposunda yapılan aramada sahte alkol yapımında kullanılan 575 şişe olmak üzere toplamda bin 150 litre etil alkol ele geçirdi. Yakalanan etil alkole el konulurken iş yeri sahibi Y.G. hakkında 5607 Sayılı Kanuna Muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı.