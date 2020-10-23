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Zonguldak’ta 2 bin 364 kişiye izolasyon denetimi

ZONGULDAK'TA İL GENELİNDE SALGIN DENETİM MERKEZİNCE 148 EKİP VE 458 PERSONEL TARAFINDAN İZOLASYONA TABİ TUTULAN 2 BİN 364 KİŞİYE DENETLEME GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Asayiş 23.10.2020, 11:36
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Zonguldak’ta 2 bin 364 kişiye izolasyon denetimi

Zonguldak’ta il genelinde salgın denetim merkezince 148 ekip ve 458 personel tarafından izolasyona tabi tutulan 2 bin 364 kişiye denetleme gerçekleştirildi.

Zonguldak Valiliği denetim ekipleri 7 günde 148 ekiple tanılı ya da temaslı olması nedeniyle izolasyona tabi tutulan kişiler denetledi. Denetimde izolasyona tabi 2 bin 364 kişi denetlendi. Korona virüsle mücadelede denetimlerin aralıksız devam edeceği ve vatandaşların kurallara uymaları gerektiği belirtildi.

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