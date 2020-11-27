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Yozgat’ta evin içinde kaçak kazı yapan 5 kişi gözaltına alındı

Yozgat’ın Yerköy ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir ev içerisinde kaçak kazı yapan 5 kişiyi suçüstü yakalayarak gözaltına aldı.

Asayiş 27.11.2020, 10:14
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Yozgat’ta evin içinde kaçak kazı yapan 5 kişi gözaltına alındı
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Yozgat’ın Yerköy ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir ev içerisinde kaçak kazı yapan 5 kişiyi suçüstü yakalayarak gözaltına aldı.

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yerköy ilçesinde bir evin içerisinde kaçak kazı yapıldığı istihbaratını alarak belirlenen adrese operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda 1 metre genişliğinde ve 12 metre derinlikte kaçak kazı yapan M.S., O.Y., H.Y., B.B. ve M.M.T. isimli şahıslar suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Ekipler ayrıca Tunç dönemine ait olduğu değerlendirilen 1 adet tarihi eser ve kazıda kullanılan çeşitli aletlere de el koydu.
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