Yoldan çıkarak 50 metrelik uçuruma yuvarlandı: 2 yaralı
SİNOP’TAN İSTANBUL’A SEYİR HALİNDEKİ OTOMOBİL, SÜRÜCÜSÜNÜN DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETMESİ SONUCU YOLDAN ÇIKARAK 50 METRELİK TARLAYA YUVARLANDI. KAZADA 2 KİŞİ YARALANDI.
Kastamonu’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkan otomobil, 50 metrelik tarlaya yuvarlandı. Kazada 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Sinop’tan İstanbul’a gitmekte olan Niyazi Akça (56) idaresindeki 34 DZV 19 plakalı otomobil, Kastamonu-Taşköprü karayolu Ayva köyü mevkisine geldiği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak 50 metrelik tarlaya yuvarlandı. Kazada araçta bulunanlar çevreye savrulurken yaralan sürücü Niyazi Akça ile araçta yolcu olarak bulunan Ömer Akça (19) yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılarak çevredeki vatandaşlarında yardımıyla uçurumdan çıkartıldı.
Uçurumdan çıkartılan yaralılar, daha sonra Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazanın ardından jandarma ekipleri, olay yerinde güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu.
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