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Yılanın soktuğu yaşlı kadın hastanelik oldu

Zonguldak’ta yılanın soktuğu yaşlı kadın hastanelik oldu.

Asayiş 07.08.2022, 10:49
Yılanın soktuğu yaşlı kadın hastanelik oldu

Zonguldak’ta yılanın soktuğu yaşlı kadın hastanelik oldu.

Edinilen bilgiye göre, Devrek ilçesinde 73 yaşındaki Fatma T.’yi yılan soktu. Yakınları tarafından Devrek Devlet Hastanesine kaldırılan yaşlı kadına burada ilk müdahalesi yapıldı. Talihsiz kadın buradaki tedavisinin ardından Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (ZBEÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezine sevk edildi.

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