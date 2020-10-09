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Yemeğin tuzunu beğenmeyen eşini bıçakladı!

Bursa'da evine yemek yemeye giden adam, yemekler tuzlu olduğu için sofradan kalkıp koltuğa uzandı. Kadın yemeği yemeyen kocası ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle kadın mutfaktan aldığı bıçakla kocasını bıçakladı. Polis ekipleri, olay yerinde kadını gözaltına aldı.

Asayiş 09.10.2020, 09:05 09.10.2020, 16:51
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Olay Bursa'nın Merkez Osmangazi İlçesi Başaran Mahallesi 5.güzel Sokak'ta bulunan bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre gece 00.00'da yemek yemeye eve gelen Nazım T. (46) sofraya oturdu.

Yemeğin tuzlu olduğunu fark edince sofradan kalktı ve koltukta uzandı. İmam nikahlı bir çocuk annesi Merve A (23) bir anda yemek konusundan eşi ile tartışmaya başladı.

Büyüyen tartışma sonrası Merve A. mutfaktan aldığı ekmek bıçak ile Nazım T.'yi bıçakladı.

Komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Nazım T., Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Nazım T. polise verdiği ifadesinde, "Yaşlı olduğumdan tuzlu yemek yemiyorum. Bu yüzden sofradan kalktım daha sonra eşimle tartışmaya başladık. Tartışmadan sonra mutfağa gitti ve elinde bıçakla bana saldırdı" dedi.

Polis ekipleri ise Merve A'yı gözaltına alarak olayla ilgili soruşturma başlattı.

Yorumlar (3)
Qubik 39 dakika önce
O videonun sesi ne be! Kulaklarım öldü burada.
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Feminiko Fernandez 36 dakika önce
Bir de kadına sormak lazım. Onun ifadesi neden paylaşılmamış ki? Sadece kocanın ifadesi var.
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pembe 30 dakika önce
Size bir problem; kart horoz bir adam uyanıklık yapıp köle niyetine imam nikahıyla 23 yaş küçük kızı alırsa, o kadın daha 23 yaşındayken 1 yaşında çocuk sahibi olduğuna göre bu teneşir paklayasıca herif kaç yaşındadır? Bu kızcağızın hayali bu muydu, sana saldırmasından doğal ne var?
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