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Yayla evlerinden hırsızlık yapan zanlı tutuklandı

Osmaniye’nin Olukbaşı Yaylası’nda 16 ayrı evden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şahıs tutuklandı.

Asayiş 21.10.2021, 13:20
Yayla evlerinden hırsızlık yapan zanlı tutuklandı

Osmaniye’nin Olukbaşı Yaylası’nda 16 ayrı evden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şahıs tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) merkez ilçe Dereobası köyü Olukbaşı Yaylası’nda meydana gelen hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma başlattı. Hırsızlık olaylarını gerçekleştiren şahıs ya da şahısların peşine düşen ekipler Y.M.Ö. isimli şahsı bir yayla evinde hırsızlık yaparken suçüstü yakaladı. 16 ayrı evden kablo çaldığı belirlenen şahıs olay yerinde gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.M.Ö. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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