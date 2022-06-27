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Van’da terör operasyonları: 9 gözaltı

Van’da terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Asayiş 27.06.2022, 09:07
Van’da terör operasyonları: 9 gözaltı

Van’da terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “20-26 Haziran 2022 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde; PKK/KCK terör örgütü soruşturmalarında 5, FETÖ/PDY terör örgütü soruşturmalarında ise 4 şahıs olmak üzere toplam 9 şüpheli şahıs yakalanarak haklarında gerekli yasal işlemler yapılmıştır” denildi.

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