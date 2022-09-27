Van’da 2011 yılındaki depremde cezaevinden firar eden şahıs yakalandı

Van’da 2011 yılında meydana gelen depremde cezaevinden firar eden hükümlü, İran’dan Van’a girdiği sırada jandarma ekipleri tarafından yakalanarak cezaevine gönderildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timleri (JASAT) tarafından, firar eden hükümlü ve tutuklu şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar devan ediyor. Yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde; 2011 yılındaki depremde cezaevinden firar eden hükümlünün İran’dan Van’a geldiği tespit edildi. Ekiplerin takibi sonucu hakkında 17 yıl 8 ay hapis cezası bulunan E.D. isimli firari 26 Eylül 2022 tarihinde düzenlenen operasyonla Başkale ilçesinde yakalandı. Adli makamlara sevk edilen şahıs, işlemlerinin ardından Van T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğüne teslim edildi” denildi.