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Van’da 101 kilo 440 gram eroin ele geçirildi

Van İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar kapsamında 101 kilo 440 gram eroin ele geçirildi.

Asayiş 14.10.2021, 16:47
Van’da 101 kilo 440 gram eroin ele geçirildi

Van İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar kapsamında 101 kilo 440 gram eroin ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “İlimiz genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla, uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten şahıs/şahıslara yönelik olarak yapılan çalışmalar kapsamında; Müdürlüğümüz Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce yapılan çalışmalar neticesinde; ilimiz Gürpınar ilçesinde bir araçta Narkotik Dedektör Köpeği Magnum ile yapılan aramada; 199 paket halinde 101 kilo 440 gram eroin maddesi, ele geçirilmiştir. Elde edilen uyuşturucu maddelerle ilgili olarak 1 şüpheli şahıs “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak/Uyuşturucu Madde Nakletmek” suçundan yakalanarak gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilecektir” denildi.

Uyuşturucu ile mücadelelerinin bundan sonra da kararlılıkla devam edileceğinin belirtildiği açıklamanın devamında ise “Uyuşturucu-uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden, bu suçları işleyerek ekonomik ve haksız kazanç elde eden, ticaretini yapmaya çalıştıkları uyuşturucu-uyarıcı maddeleri pazarlamaya çalışmak suretiyle geleceğimiz olan çocuklarımızı ve gençlerimizi zehirlemeye ve hayattan koparmaya çalışan suç örgütleri, örgüt üyeleri, sokak satıcıları, maddeleri temin eden ve nakleden veya bu suça her ne sebep olur ise iştirak eden şüpheliler ile müdürlüğümüz tarafından en etkin şekilde ve kararlılıkla mücadeleye devam edilecektir” ifadelerine yer verildi.

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