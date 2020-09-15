Validen "Uymayanı ihbar edin" çağrısı
ANTALYA’DA EVDE İZOLASYON KURALLARINI İHLAL EDEN KİŞİLER, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ KAMPÜSÜ İÇİNDE BULUNAN ŞEHZADE KORKUT ÖĞRENCİ YURDUNA SEVK EDİLEREK ZORUNLU İZOLASYON İÇİN DENETİM ALTINA ALINMAYA BAŞLANDI.
Antalya’da evde izolasyon kurallarını ihlal eden kişiler, Akdeniz Üniversitesi Kampüsü içinde bulunan Şehzade Korkut Öğrenci Yurduna sevk edilerek zorunlu izolasyon için denetim altına alınmaya başlandı. Vali Ersin Yazıcı, “Vatandaşlarımızdan, izolasyon kurallarına uymayarak tedbirleri ihlal edenleri ihbar etmelerini rica ediyorum” dedi.
Korona virüs tedbirleri kapsamında, İl Umumi Hıfsızsıha Kurulu kararınca, evlerinde izolasyonda olması gerekirken bu kuralı ihlal eden kişiler, KYK’ya ait Şehzade Korkut Öğrenci Yurdunda zorunlu izolasyon için denetim altına alınmaya başlandı. Korona virüs temaslı veya virüs testi pozitif çıkan vatandaşlar, evde izolasyonda olması gerekirken, bu kuralı ihlal ederek ikametlerinden dışarı çıkanların Akdeniz Üniversitesi Kampüsü içinde bulunan Şehzade Korkut Öğrenci Yurduna sevk edilerek burada zorunlu izolasyon için denetim altına alındı.
Vali Ersin Yazıcı konuyla ilgili, “Sağlıklı bir Antalya için desteğinize ihtiyacımız var. Kamu sağlığını koruma ve hastalığın yayılmasını önlemeye yönelik gerekli her türlü tedbiri almaya devam edeceğiz. Vatandaşlarımızdan, izolasyon kurallarına uymayarak tedbirleri ihlal edenleri ’112 Acil Çağrı Hattı’ üzerinden veya ’Hayat Eve Sığar’ uygulamasını kullanarak ihbar etmelerini rica ediyorum” açıklamasında bulundu.
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