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Uyuşturucuyla yakalanan hurdacı adliyeye sevk edildi

Bolu’da narkotik ekiplerinin kent merkezinde yaptıkları operasyonda üzerinde ve evinde satışa hazır uyuşturucu madde ile yakalanan hurdacı adliyeye sevk edildi.

Asayiş 11.10.2021, 11:39
Uyuşturucuyla yakalanan hurdacı adliyeye sevk edildi

Bolu’da narkotik ekiplerinin kent merkezinde yaptıkları operasyonda üzerinde ve evinde satışa hazır uyuşturucu madde ile yakalanan hurdacı adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde uyuşturucu madde bulundurma ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yaptı. Yapılan çalışmalarda uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen ve hurdacılık yapan R.T.’ye (45) operasyon düzenlendi. Ekipler R.T.’nin üzerinde ve evinde yaptıkları aramada 15 parça halinde satışa hazır halde 13,65 gram metamfetamin maddesi ve 1 adet uyuşturucu madde içiminde kullanılan cam aparat ele geçirildi.

Gözaltına alınan R.T. ifadesi alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü. R.T. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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