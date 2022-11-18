Uyuşturucu ticaretinden 2 kişiye 8 yıl 4’er ay hapis

Samsun’da ’uyuşturucu ticareti’ suçundan yargılanan 2 kişi mahkemece 8 yıl 4’er ay hapis cezasına çarptırıldı.

Samsun’da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla haklarında dava açılan F.İ. ve S.Ç.’nin yargılanması sona erdi. Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada, F.İ. ve S.Ç., 8 yıl 4’er ay hapis ve 16 bin 660’ar lira da adli para cezasına

çarptırıldı.

Mahkeme her iki sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.