Uyuşturucu suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan şahıs tutuklandı

Samsun’da uyuşturucu suçundan hakkında 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan bir kişi tutuklanıp cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, yargılandığı mahkeme tarafından uyuşturucu suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılan S.Ç. Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen S.Ç., adli işlemlerin ardından tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.