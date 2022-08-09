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Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

Kırıkkale’de polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 249 adet uyuşturucu hap ele geçirilirken, gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Asayiş 09.08.2022, 09:24
Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

Kırıkkale’de polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 249 adet uyuşturucu hap ele geçirilirken, gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik çalışmalar sürüyor. Kent merkezinde de yapılan çalışmalar neticesinde, İ.A. ve M.B.’nin araçlarında 249 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Polis ekiplerince gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından çıkartıldıkları mahkemece "uyuşturucu madde ticareti" suçundan tutuklandı.

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