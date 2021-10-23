Uşak’ta 1 milyon TL’lik metamfetamin ele geçirildi

Uşak’ta bir araçta yapılan aramada piyasa değeri yaklaşık 1 milyon TL’yi bulan metamfetamin ele geçirilirken araçta bulunan 2 kişi de gözaltına alındı.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, düzenledikleri çalışmalar neticesinde uyuşturucu sevkiyatı yapacağı öğrenilen bir aracı kontrol noktasında durdurdu. Araç içerisinde yapılan aramada bir cips paketinin içerisinde piyasa değeri 1 milyon TL’lik toplamda 2 kilogram (kg) metamfetamin yakalandı. Araç içerisindeki M.Ç. ve C.O. ise ekiplerce gözaltına alındı.