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- Fatih Balat’ta bulunan iki katlı metruk binanın bir kısmı yola çöktü. Yoldan geçen kimsenin olmaması bir facianın önüne geçerken, olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Fatih Balat’ta bulunan iki katlı metruk binanın bir kısmı yola çöktü. Yoldan geçen kimsenin olmaması bir facianın önüne geçerken, olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ümraniye’de 10 katlı binanın çatısında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Ümraniye’de 10 katlı binanın çatısında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Asayiş 01.12.2021, 16:32
Ümraniye’de 10 katlı binanın çatısında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.