banner528

banner549

banner547

Son Dakika
Cari denge 3,45 milyar dolar açık verdi
Cari denge 3,45 milyar dolar açık verdi
Galatasaray'dan Erdem Timur için ''cemaat'' açıklaması
Galatasaray'dan Erdem Timur için ''cemaat'' açıklaması
Kalyon Holding ve IHC’den stratejik iş birliği
Kalyon Holding ve IHC’den stratejik iş birliği
Gazeteci Latif Şimşek istifa etti
Gazeteci Latif Şimşek istifa etti

Uludağ’ın eteklerinde korkutan yangın

Bursa’da Uludağ’ın eteklerindeki çalılık alanda çıkan yangın, ormana sıçramadan son anda söndürüldü.

Asayiş 11.08.2022, 09:52
Uludağ’ın eteklerinde korkutan yangın

Bursa’da Uludağ’ın eteklerindeki çalılık alanda çıkan yangın, ormana sıçramadan son anda söndürüldü.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Alacahırka Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Uludağ’ın eteklerinde bulunan çalılık alanda henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Ormandan dumanlar çıktığını gören vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Bursa Büyükşehir ve Orman Bölge Müdürlüğü’ne ait itfaiye ekipleri, arazözler sevk edilirken bir yangın söndürme helikopteri de havalandı. Yangın, ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu kısa sürede söndürülerek kontrol altına alındı. Alevlerin ormana sıçramaması büyük bir faciayı önledi.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Yorumlar (0)
24°
parçalı bulutlu