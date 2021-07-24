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Uludağ’da kaybolan kadını arama çalışmaları sürüyor

Bursa Uludağ’a ailesiyle birlikte pikniğe gelen ve odun toplamak için girdiği ormanda kaybolan kadını arama çalışmaları gündüz de devam ediyor.

Asayiş 24.07.2021, 10:07
Uludağ’da kaybolan kadını arama çalışmaları sürüyor
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Bursa Uludağ’a ailesiyle birlikte pikniğe gelen ve odun toplamak için girdiği ormanda kaybolan kadını arama çalışmaları gündüz de devam ediyor.

Uludağ’da ailesiyle birlikte pikniğe gelen Gülefer Boynukısa (59) odun toplamak için ormana girdi. Çobankaya Mevkisi’nde odun toplamaya giren Gülefer Boynukısa’dan ailesi uzun süre haber alamadı. Durumu bildirmeleri üzerine olay yerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri Boynukısa’ya ait herhangi bir ize rastlayamadı. Bölgeye gelen yaklaşık 100 kişilik ekibin de destek verdiği arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Gece sabaha kadar süren çalışmalarda kadının izine rastlanmadı. Kaybolan kadını arama çalışmaları gündüz de devam ediyor.
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